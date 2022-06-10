Чому українці ще не отримали допомогу від ООН / Фото: Pexels

Чому українцям не приходять 2200 гривень допомоги від ООН: відповідь Мінсоцполітики

Чому українцям не приходять 2200 гривень допомоги від ООН: відповідь Мінсоцполітики

Чому українці все ще не отримали 2200 гривень допомоги від ООН - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Під час війни деякі категорії українців можуть отримати фінансову допомогу від Організації Об'єднаних Націй у розмірі 2200 гривень. Однак заявники хвилюються, адже виплати не приходять вчасно. Відповідь, чому так відбувається, дали в Міністерстві соціальної політики.

Насамперед, варто зрозуміти, що до Мінсоцполітики надійшла дуже велика кількість заявок. Станом на 3 червня їх було відправлено понад 600 тисяч, але процес ще й досі триває.

Якщо ви все ще не отримали кошти, скоріш за все ваша заявка наразі обробляється. Також варто врахувати, що програма розрахована лише на певні області та міста, які прийняли найбільшу кількість переселенців:

Вінницька;

Дніпропетровська;

Закарпатська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Івано-Франківська;

Вінниця.

Жителі інших областей можуть навіть не залишати заявку, адже вона розглядатися не буде.

Не варто забувати і про пріоритети Міністерства соціальної політики. Спочатку фінансова допомога буде нарахована тим людям, які наразі перебувають на деокупованих територіях чи регіонах, де ведуться активні бойові дії.

Зверніть увагу, повністю процес нарахування повинен закінчитися в кінці серпня. А тому потрібно не хвилюватися і просто зачекати.