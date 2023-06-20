Чому українцям підняли тарифи на світло: детально пояснив гендиректор Yasno (інфографіка)

Державні виробники покривають різницю між ринковою ціною на електроенергію та регульованим тарифом.

Уряд був змушений підняти ціну на електроенергію для населення, щоб зменшити фінансове навантаження на державних постальників.

Про це написав гендиректор компанії-постачальника електроенергії "Yasno" Сергій Коваленко.

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Він пояснив, що 5 грн 44 коп. за кіловат∙годину витрачає постачальник, щоб забезпечити електроенергією побутового клієнта. Водночас населення купує електроенергію у постачальника за набагато нижчим регульованим тарифом – 1,44/1,69 грн до 1 червня і 2,64 грн зараз, а решту покривають постачальники.

"Враховуючи обсяги споживання населення по всій країні, ці компанії щомісяця мають сплачувати колосальні суми на покриття різниці між ринковою ціною на електроенергію та регульованим тарифом. Через російську агресію вони й так опинилися у вкрай складному становищі, адже втратили обсяги генерації та зазнали руйнувань від ракетних атак. Це тільки погіршило їх фінансову ситуацію", - зазначив Коваленко.

З чого складається ціна на світло (інфографіка) / Фото: Сергій Коваленко / Facebook

За його словами, через це всередині системи зростав борг. Постачальники недотримували компенсацію, недоплачували мережам "Укренерго", а енергетична інфраструктура мала дефіцит коштів на відновлення.

"Тим, у кого витрати на ЖКХ перевищують 15% доходу, держава може надати субсидію чи пільгу. Цього року 3,7 млн сімей зможуть їх отримати", - підсумував він.

Як повідомляв раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, щоб відновити енергетичну систему, Україна має йти шляхом Ізраїлю. Саме тому вони були змушені підняти тарифи на світло.

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