Чому Україні не дають запрошення до Альянсу зараз: пояснення президента ПА НАТО

Вступ України в НАТО має охоплювати всю її територію, включно з окупованими частинами.

Україна знаходиться на "невідворотному шляху" до вступу до Альянсу. Однак, є нюанси.

Про це заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі, передає "Радіо Свобода".

Він наголосив, що як НАТО, так і уряд США підтримують прагнення України до членства.

"Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО", - підкреслив Конноллі.

Водночас він зазначив, що українці відчувають певну нетерплячість щодо членства в НАТО, але ситуація на полі бою залишається складною.

"НАТО дуже чітко вказало і уряд моєї країни, США, також чітко вказав - ми вітаємо ідею, щоб Україна приєдналася до НАТО. Те, що ми називаємо "невідворотна стежка" до цього членства", - сказав він.

Президент ПА НАТО наголосив, що вступ України до НАТО має охоплювати всю її територію, включно з окупованими частинами.

"Ми не знаємо, яким буде результат цією боротьби, ми знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, щоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією", - заявив Конноллі.

Зазначимо, Франція підтримує ініціативу Зеленського щодо негайного запрошення України до НАТО з остаточним вступом пізніше.

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