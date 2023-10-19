Чому США ставлять Україні умови застосування зброї, а Ізраїлю - ні: пояснення Пентагону

У Пентагоні заявляютть, що "Україна та Ізраїль зараз ведуть дві дуже різні війни".

У Пентагоні наголосили, що, ставлячи Україні умови застосування американської зброї, але не висуваючи їх Ізраїлю - не означає, що вони не довіряють Києву.

Про це сказала заступника речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

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"Я б на це так би не дивилася. Україна та Ізраїль зараз ведуть дві дуже різні війни. Українці відповідально використовують касетні боєприпаси на полі бою. Вони стежать за тим, де вони опиняються. Це те, що вони роблять для власної безпеки. І щоб, коли вони почнуть повертати свою територію, уникнути подальших жертв серед цивільного населення і щоб не було жодних касетних боєприпасів, які не спрацювали. Це також для їхньої власної безпеки. Росіяни також використовують касетні боєприпаси на полі бою", - відповіла вона на запитання журналіста.

Сінгх додала, що Ізраїль є одним із найдавніших партнерів та союзників США на Близькому Сході.

"Ми дуже тісно співпрацюємо із ними, коли йдеться про надання їм необхідної безпекової допомоги. Я думаю, ми повинні пам'ятати, що ця атака вважається їхнім 11 вересня. Вони мають повне право і повинні відповідати терористам, які убили невинних дітей", - підкреслила вона.

Представниця Пентагону запевнила, що США чітко заявили Ізраїлю, щоб вони додтримувалисяя законів війни.

"Знову ж таки, у наших розмовах ми чітко заявили, що ізраїльтани, вступаючи у бойові дії, провжували дотримуватися законів війни, щоб вони дозволили невинним цивільним особам безпечний прохід. Знову ж таки, ми повинні пам'ятати, що на них 7 жовтня жорстоко напали", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у посольстві повідомили, скільки насправді в Ізраїлі загинуло українців.

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