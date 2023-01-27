Чому Україні так необхідні винищувачі F-16 і чим вони особливі: в Повітряних силах розповіли

Винищувачі F-16 можуть здійснювати удари по наземних цілях різними типами зброї, а також можуть стати частиною ППО, щоб захистити небо над Україною.

Україна хоче отримати саме винищувачі F-16, адже вони багатофункціональні. Пілоти змогли б виконувати на цих літаках як бойові завдання, так і посилити захист неба.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

За його словами, якщо б партнери надали ці винищувачі, це б дуже допомогло Україні на шляху до перемоги і деокупації її земель.

Ігнат каже, що українські пілоти вважають, що зможуть опанувати винищувачі за кілька тижнів. Утім він зауважив, що літати і здійснювати посадку - це одне, а воювати на цих винищувачах - інше. "А саме застосовувати всі види озброєння, які має F-16, який може здійснювати удари по наземних цілях різними типами зброї (бомби, ракети тощо), а також стати частиною ППО, захищаючи небо від повітряних атак. Тому такий тип багатоцільового літака, який є найпоширенішим сьогодні у світі, міг би бути найкращим кандидатом для Повітряних сил, щоб стати основним типом багатоцільового літака", - пояснив він.

Речник повітряних сил нагадав, що Україна наразі має на озброєнні чотири типи літаків: Су-27 і МіГ-29 (винищувачі), Су-25 (штурмовик) та Су-24 (бомбардувальник).

"А ось F-16 всі ці функції чотирьох літаків може в собі об'єднати і виконувати. Тому на нього більше звертається уваги щодо надання Україні", - зазначив він.

Ігнат додав, що список пілотів, які у разі передачі літаків F-16 будуть ними керувати, вже оформлений.

"Цей список вже давно готовий. Може, будуть якісь зміни, бо в нас війна. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вже його погодив...І мова йде не тільки у необхідності пілотів, а й авіаційних інженерів тощо", - зауважив він і додав, що необхідно готувати аеродромну інфраструктуру, щоб пілоти могли безпечно сідати на злітно-посадкову смугу, а "ця робота вже ведеться".

Зазначимо, F-16 належить до легких багатоцільових винищувачів, який було створено у США ще 1948 року. "Бойовий сокіл" є універсальним винищувачем, який може виконувати у повітрі низку завдань - від повітряних боїв до високоточного бомбардування. F-16 має внутрішню гармату М61 Вулкан, а також 11 місць для встновлення зброї та іншого обладнання.

Наразі в адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють можливість постачання Україні винищувачів F-16.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов опублікував у соцмережах відео з винищувачами F-16 і підписом "Незабаром в небі України", чим заінтригував українців.

За даними видання Politico, темою наступного "Рамштайна" стане передача Україні літаків. Дискусія серед союзників про передачу Україні винищувачів вже почалася. Очікується, що дебати будуть ще більш складні, ніж довкола танків.

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