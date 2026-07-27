Чому Україні варто бити по Wildberries та Ozon: експерт пояснив, що станеться з РФ

Атака на Wildberries / © Exilenova+

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Ураження російських маркетплейсів Wildberries та Ozon здатне спричинити масштабний обвал економіки та банківського сектору держави-агресорки.

Про це заявив головний конструктор і співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Як атаки по маркетплейсах вплине на РФ?

За його словами, економічні удари по РФ уже діють — це видно по ситуації з пальним. Проте, щоб повністю зламати систему, потрібно знищити найбільші російські онлайн-магазини, які беруть величезні кредити у банків.

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«Мені здається, зараз це комплекс заходів, який повинен бути. Ми зараз дуже сильно натиснули. Зараз, коли бак бензину в Москві коштує в 3,5 раза дорожче, ніж він коштував, коли люди змушені в Москві стояти в кількох чергах для того, щоб заправити свою машину, це вже щось. Зараз нам потрібно добити Wildberries і Ozon, це обов’язково. Це приведе до краху банківської системи, це одні з основних позичальників», — зазначив Штілерман.

Експерт зазначив, що зупинка Wildberries потягне на дно російські банки, передусім «ВТБ». Цей банк зробив головну ставку на маркетплейс і видав йому трильйонні кредити. Втрата цих грошей здатна остаточно збанкрутувати другу за розміром фінансову установу РФ.

Окрім фінансово-банківського удару, зупинка Wildberries та Ozon спричинить руйнування тисяч супутніх бізнесів, які сплачують податки до бюджету РФ, а також ускладнить логістику російського війська. За словами Штілермана, саме ці компанії відіграють одну з ключових ролей у постачанні армії росіян.

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Нагадаємо, пожежі на складах найбільшого російського маркетплейсу Wildberries спричинили значні втрати для продавців, які зберігали там свої товари. Частина підприємців заявила про повне знищення запасів і ризик закриття бізнесу.

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За даними видання The Sun, серія ударів українських БпЛА по складських комплексах Wildberries паралізувала російський малий бізнес та завдала економіці РФ шкоди, співмірної із втратами від атак на нафтопереробні заводи.

А видання The Economist пише про те, що удари по складах Wildberries обвалили довіру росіян до влади. Адже російські військові та волонтери активно використовують цю платформу для закупівлі деталей до безпілотників і бронежилетів.

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