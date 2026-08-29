Чому українські дрони не кошмарять Москву, як російські Київ: експерт здивував відповіддю

Дим над Москвою

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Щоб Москва не виходила з режиму цілодобової тривоги, Силам оборони доведеться витрачати величезну кількість безпілотників.

Про це військово-політичний оглядач Олександр Коваленко сказав в етері Фабрики новин.

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«Створювати умови для того, щоб у Москві постійно був режим „килим“, було б добре. Це є непогана ідея. Хіба що в неї є нюанс. Щоб долетіли до Москви, з 30 дронів ми точно втратимо 25-29. І якщо один долетить, то буде добре. А якщо цілодобово тримати Москву в такому режимі, нам треба буде кожної доби величезну кількість дронів, які можна було б спрямувати для ударів по нафтопереробних російських заводах, по складах чи по підприємствах ВПК», — зазначив Коваленко.

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Експерт каже, що спосіб повітряного терору проти України, коли один чи кілька дронів заходить у повітряний простір щогодини, росіяни застосовують не вперше, бо це було і взимку, і в червні-липні. За його словами, таку тактику ворог використовував, зокрема, щодо Одеси.

Як пояснив Коваленко, найболючіша вона для міст України, які розділені річкою, як-от Київ, Дніпро, Запоріжжя, адже тоді виникають проблеми із транспортом, затори.

Оглядач наголосив, що сьогодні навіть поодинокі дрони долітають до Києва, а ми не підготувалися до таких майже цілодобових загроз.

«І вони будуть масштабуватися росіянами і в подальшому», — спрогнозував він, додавши, що це може стосуватися не тільки столиці України.

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Нагадаємо, у ЗСУ розкрили нову тактику РФ із застосуванням реактивних дронів. Росія застосовує психологічний терор за зразком Другої світової війни, запускаючи реактивні дрони невеликими групами для створення безперервної повітряної тривоги та виснаження населення.

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