Чому українські дрони-перехоплювачі не можуть перехопити реактивні дрони: пояснення Паліси

Павло Паліса

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Російські війська суттєво наростили використання реактивних безпілотників і надалі збільшуватимуть їхню кількість. Сили оборони змушені адаптуватися до нової загрози, проте наявні дрони-перехоплювачі поки що не показують очікуваної ефективності проти таких швидкісних цілей.

Про це під час зустрічі з журналістами розповів заступник керівника Офісу Президента Нагадаємо, сьогодні ввечері поблизу Житомирської траси на території Київської області пролунав надзвичайно сильний вибух, який миттєво переріс у масштабну пожежу.

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Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення..

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Чому реактивні дрони стали проблемою

За словами посадовця, ворог бачить високу ефективність реактивних БПЛА, тому робитиме на них ще більшу ставку у війні.

«Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безумовно, треба буде адаптуватися. Це займе час», — наголосив Паліса.

Ефективність дронів-перехоплювачів та пошук рішень

Паліса відверто визнав, що українські розробки дронів-перехоплювачів, на які покладали надії у боротьбі з реактивними БПЛА, поки не виправдовують сподівань у повному обсязі.

«Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності. Але ми розуміємо цю проблему і шукаємо варіанти її вирішення», — зазначив він.

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Що наразі збиває реактивні БПЛА ворога

Поки українські фахівці шукають нові технологічні рішення, основними засобами протидії цим дронам залишається класичне озброєння та авіація.

За словами Паліси, найвищу ефективність у перехопленні реактивних БПЛА наразі демонструють:

переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК);

різноманітні комплекси об’єктової ППО;

українська авіація.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері поблизу Житомирської траси на території Київської області пролунав надзвичайно сильний вибух, який миттєво переріс у масштабну пожежу.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення.

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Наразі відомо про 37 загиблих внаслідок цих вибухів.

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