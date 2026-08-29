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Чому українські дрони-перехоплювачі не можуть перехопити реактивні дрони: пояснення Паліси
Паліса пояснив, чому українські дрони-перехоплювачі поки не розв’язали проблему реактивних російських БПЛА.
Російські війська суттєво наростили використання реактивних безпілотників і надалі збільшуватимуть їхню кількість. Сили оборони змушені адаптуватися до нової загрози, проте наявні дрони-перехоплювачі поки що не показують очікуваної ефективності проти таких швидкісних цілей.
Про це під час зустрічі з журналістами розповів заступник керівника Офісу Президента Нагадаємо, сьогодні ввечері поблизу Житомирської траси на території Київської області пролунав надзвичайно сильний вибух, який миттєво переріс у масштабну пожежу.
Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення..
Чому реактивні дрони стали проблемою
За словами посадовця, ворог бачить високу ефективність реактивних БПЛА, тому робитиме на них ще більшу ставку у війні.
«Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безумовно, треба буде адаптуватися. Це займе час», — наголосив Паліса.
Ефективність дронів-перехоплювачів та пошук рішень
Паліса відверто визнав, що українські розробки дронів-перехоплювачів, на які покладали надії у боротьбі з реактивними БПЛА, поки не виправдовують сподівань у повному обсязі.
«Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності. Але ми розуміємо цю проблему і шукаємо варіанти її вирішення», — зазначив він.
Що наразі збиває реактивні БПЛА ворога
Поки українські фахівці шукають нові технологічні рішення, основними засобами протидії цим дронам залишається класичне озброєння та авіація.
За словами Паліси, найвищу ефективність у перехопленні реактивних БПЛА наразі демонструють:
переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК);
різноманітні комплекси об’єктової ППО;
українська авіація.
Нагадаємо, вчора пізно ввечері поблизу Житомирської траси на території Київської області пролунав надзвичайно сильний вибух, який миттєво переріс у масштабну пожежу.
Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення.
Наразі відомо про 37 загиблих внаслідок цих вибухів.