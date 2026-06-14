Чому українці дедалі частіше ігнорують повітряні тривоги: пояснення психологині

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Психологиня пояснила, чому українці дедалі частіше ігнорують повітряні тривоги та не спускаються в укриття. Це може бути наслідком хронічної втоми та емоційного виснаження через тривалий стрес від війни.

Про це розповіла докторка філософських наук, директорка психологічного центру «ДіЛенД» Олена Бортнікова в ефірі «Новини Live».

Фахівчиня зазначає, що війна для багатьох перетворилася на затяжний марафон, а постійна напруга поступово призводить до апатії, яка може переходити в депресивний стан.

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«Люди втомилися діяти, втомилися реагувати», — пояснює вона.

Через це люди дедалі слабше реагують на сигнали небезпеки.

Водночас психологиня наголошує, що реагування на тривогу має бути автоматичним алгоритмом безпеки: після сигналу слід негайно прямувати в укриття або дотримуватися правила двох стін. Якщо ж байдужість до загрози стає постійною, це може бути ознакою депресії і привід звернутися по психологічну допомогу.

Раніше йшлося про те, що українці через хронічний стрес війни біологічно старіють приблизно на 5 років швидше, а інколи до 10–15 років. Це пов’язують із постійною напругою, недосипом і впливом на серце, судини та імунітет, що підвищує ризик «молодих» хвороб і скорочує тривалість життя.

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