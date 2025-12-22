Чому українці "демонізують" працівників ТЦК: в ОК "Захід" пояснили негативне ставлення

Працівники ТЦК та СП

Начальник управління комунікацій ОК «Захід» Олег Домбровський розповів, чому військовослужбовці ТЦК та СП стали об’єктом суспільної агресії. На його думку, причини криються у ворожих наративах та бездіяльності місцевої влади. Домбровський закликав не демонізувати співробітників ТЦК, нагадуючи, що вони є частиною ЗСУ.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню hromadske.

Представник ОК «Захід» пояснив, що лежить в основі кризи довіри та агресії до працівників ТЦК. Перш за все, він акцентував, що всі військові з центрів комплектування є військовослужбовцями ЗСУ. За словами Домбровського, в Україні є дуже багато ворожо-деструктивного наративу, який від 2014 року вкраплюється у суспільство.

«Зараз інформаційне поле наповнене величезною масою дезінформації. Це просто шалені цифри: від десятків тисяч до сотень тисяч вкидів на різних платформах. І, звісно, у цьому величезному вкиді купається середньостатистичний громадянин України», — сказав представник ОК «Захід».

Він зауважив, що росіянам частково вдалося запровадити умовну різницю між військовослужбовцями ТЦК і рештою військових ЗСУ. Саме цього і добивається ворог.

«Це загальний конструкт, з яким ворог буде працювати, допоки триватиме війна», — наголосив Домбровський.

Другою причиною недовіри та агресії громадян до працівників ТЦК він назвав органи місцевого самоврядування. Відповідно до Закону України «Про мобілізацію», передусім вони несуть відповідальність за організацію оповіщення громадян.

«Це також один із причиново-наслідкових зв’язків того, що армія сама на себе взяла найбільший тягар виконання заходів із мобілізації», — сказав представник ОК «Захід».

«Оці страшилки й демонізація ТЦК та СП… Хоча це ж не тільки про мобілізацію, а й про соціальну підтримку, супровід, роботу з ветеранами, членами сімей військовослужбовців, родинами безвісти зниклих і тих, які перебувають в полоні. Це величезний комплекс роботи, який наразі жодна державна установа не зможе виконати, тому що ці функції й завдання покладені на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», — звернув увагу Домбровський.

Він наголосив, що «суспільство не може звинувачувати свою армію, яка його захищає». На тезу журналіста про те, що де-факто це відбувається, представник ОК «Захід» відповів так:

«Певна частина суспільства, можливо, піддалася ворожим деструктивним наративам. І вони не розуміють, що ТЦК та СП — це не демони. Це не якісь структури, які працюють не в інтересах України. Очевидно, що для ворога прекрасно, коли є люди, які готові вчепитися на їхні емоційні гачки й розганяти зраду-зраду».

Він назвав певні прогалини, які важливо врахувати в майбутньому. Йдеться про законодавчі ініціативи щодо посилення відповідальності громадян за порушення вимог чинного законодавства у сфері мобілізації, а також про посилення певних законодавчих ініціатив з підтримки груп мобільного оповіщення, у складі яких перебувають військові ТЦК та СП. Також слід посилити роль відповідальності правоохоронних органів, які входять до складу груп оповіщення.

«І тут дійсно ми б’ємо в дзвін. Ми бачимо, що суспільство недостатньо отримує ту чи іншу інформацію про те, а як же ми працюємо всередині системи, як її „вичищаємо“, як приводимо до ладу цю систему. Так, очевидно, людський фактор ніколи не можна виключити. Хтось десь щось не зрозумів, хтось десь ласий на корупційні схеми. Якби не було публічних фактів затримання, якби про це не говорили правоохоронці — хтось зміг би нас звинуватити в тому, що система не очищається. Але вона очищається», — запевнив Домбровський.

Він додав, що люди всередині системи працюють над собою. Розроблені алгоритми для роботи груп оповіщення, спілкування з людьми під час цього, і вони розіслані до кожного ТЦК.

До слова, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець закликав українців не сприймати працівників ТЦК як ворогів, наголосивши, що єдиним агресором є Росія. Він визнав наявність системних провалів у державній політиці, які спричинили кризу довіри, проте підкреслив необхідність діяти виключно в межах закону. За словами Лубінця, відповідальність за правопорушення мають нести всі сторони — як цивільні громадяни, так і представники військкоматів, а всі негативні інциденти наразі фіксуються для відповідного реагування.