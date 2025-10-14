Чому українці не повертаються з-за кордону: експерт назвав головні умови та загрози

Біженці

Кожен місяць повномасштабної війни зменшує кількість українців, які планують повернутися додому, на два відсотки. Експерт припустив, що створення демографічного дисбалансу може бути однією з цілей ворога у цій війні.

Про це заявив доктор економічних наук Дмитро Шушпанов.

За словами експерта, чим довше триває війна, тим менше людей, які виїхали за кордон, готові повернутися.

«Можемо свідчити, що кожний місяць війни — це мінус два відсотки тих, хто бажає повернутися. Одною з цілей, мабуть, цієї війни — це якраз є цей демографічний дисбаланс, який створюється зараз в Україні. Звільнення території від людей, умовно кажучи», — зазначив Шушпанов.

Що потрібно українцям для повернення

Професор наголосив, що для повернення людей додому держава має створити для них відповідні умови. Він виділив три ключові фактори, без яких масового повернення не відбудеться.

Безпека. Це безумовний пріоритет. «Якщо люди не будуть відчувати безпеки, вони не повернуться», — констатує експерт.

Якість життя. Цей пункт включає кілька складових:

Житло: Люди, які його втратили, мають отримати нове.

Гідна робота: Українцям потрібно запропонувати роботу, яка за рівнем оплати та умовами «не гірша, ніж ту, яку вони мали в Європі, принаймні».

Інфраструктура. Наявність якісної освіти, медицини та інших соціальних послуг.

Шушпанов підкреслив, що якщо ці умови не будуть виконані, розраховувати на повернення українців не варто. У такому випадку демографічні прогалини можуть заповнити лише мігранти з інших країн.

«За інших умов, коли немає цих факторів, можуть їхати тільки люди з інших країн, які там мають гірші умови», — підсумував експерт.

Нагадаємо, голова Бюро міжнародної політики Польщі Марчін Пшидач заявив, що країна досягла межі своїх можливостей у прийомі українських біженців. За його словами, Варшава більше не може приймати нових людей, оскільки масштаби міграції перевищують можливості інтеграції, що створює ризик виникнення проблем.

Пшидач наголосив, що тепер Польща зосередиться на «інкультурації» та «асиміляції» тих українців, хто вже перебуває в країні, щоб не допустити створення окремих районів.