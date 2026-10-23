Чому українці за кордоном заробляють більше, ніж удома: у Мінекономіки назвали причину

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Головна причина виїзду українців за кордон — низькі зарплати та відсутність можливості гідно заробляти вдома. Проте парадокс у тому, що після переїзду до тієї ж Польщі доходи та продуктивність наших громадян миттєво зростають.

Про це під час виступу на Українському жіночому конгресі розповіла заступниця міністра економіки Дарія Марчак, передає Новини.LIVE.

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Чому українці виїжджають за кордон: головні причини

За її словами, держава має сфокусуватися на усуненні саме фінансових передумов відтоку населення та змінити підходи до роботи з людським капіталом.

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«Очевидно, що для нас дуже важливо, щоби принаймні не було економічного чинника міграції за кордон. Тому що небезпека, очевидно, впливає на багато більше факторів. Коли говоримо про економічний чинник, мені здається, і наша позиція, політика полягає в тому, що нам потрібно змінити взагалі економічну модель того, як ми працюємо з людьми», — наголосила посадовиця.

До повномасштабного вторгнення українські роботодавці майже не вкладали гроші в навчання людей: простіше було звільнити працівника і знайти нового. Через такий підхід багато українців зараз не можуть знайти роботу вдома і змушені виїжджати за кордон.

Ще одна причина міграції — низькі зарплати порівняно із сусідніми країнами. Головною причиною цього є нижча продуктивність праці в Україні.

«Ми там інколи шуткуємо, що чомусь українець, який виїжджає за кордон, в Польщу, наприклад, миттєво починає заробляти і створювати набагато більше доданої вартості, ніж українець всередині країни. Чому так? Тому що у нас недостатній розвиток навичок», — пояснила заступниця міністра.

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В Україні досі немає системи постійного навчання, і лише окремі великі компанії вкладають кошти у розвиток своїх працівників. Щоб зупинити відтік людей за кордон, держава та бізнес повинні кардинально змінити ставлення до працівників і почати активно інвестувати в їхні навички.

«Перше — це почати бачити людей всередині країни, не списувати, знаєте, в резерв чи там в пасив людей, які живуть в Україні, жінок, які живуть в Україні, але не працюють. А друге — це дуже багато інвестувати в технології і в навички, і знання», — підсумувала Дарія Марчак.

Зарплати в Україні та за кордоном — останні новини

Нагадаємо, за даними дослідження Deloitte для ООН, медіанні доходи більшості українських біженців у Польщі залишаються нижчими за середні по країні, однак чоловіки віком 25–34 роки та 45–54 роки зуміли випередити місцевих працівників за рівнем зарплат.

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