Укрпошта спростувала дефолт / © УНІАН

«Укрпошті» 2026 року не загрожує дефолт.

Про це сказав генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський в коментарі 24 Каналу.

За його словами, розмови про неплатоспроможність підприємства є перебільшеними.

«Ймовірність дефолту „Укрпошти“ у 2026 році дорівнює нулю. Цей ризик просто відсутній», — наголосив Смілянський.

Він також додав, що фінансова ситуація компанії залишається контрольованою, попри песимістичні прогнози.

Чому у 2024 році з’явилися збитки

Смілянський пояснив, що негативний фінансовий результат, зафіксований у звітах за 2024 рік, пов’язаний насамперед із курсовими різницями та нарахованою амортизацією. При цьому операційний прибуток (EBITDA) перевищив 650 млн грн.

Таким чином, збитковість не була спричинена зменшенням доходів чи перебоями у виконанні ключових функцій «Укрпошти».

Раніше були оприлюднені невтішні цифри. В уряді застерігають про можливість дефолту «Укрпошти». Так, 2024 року борг державної компанії відносно активів сягнув 98%.