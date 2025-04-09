Чому "Укрпошта" раніше закуповувала курячі ноги: гендиректор здивував причиною

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський / © Ігор Смілянський / Facebook

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Раніше «Укрпошта» закуповувала курячі ноги, яку слугували захистом листонош від собак. Працівник діставав цей продукт і кидав собаці, аби той відволікся.

Про це гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів у інтерв’ю YouTube-каналу HackYourMom.

Смілянський поділився, що коли він прийшов на свою посаду, то з 11 000 відділень «Укрпошти» 9 000 не мали комп’ютерів. А у відділеннях, де комп’ютери таки були, середній вік машин становив 10 років. Окрім того, середній вік авто «Укрпошти» був 18 років.

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Гендиректор компанії також здивував заявою про те, що «Укрпошта» раніше закуповувала курячі ноги.

«Більше того, я тобі скажу, „Укрпошта“ закупляла курячі ноги. Курячі ноги — це заходи безпеки. Коли листоноша йде, на неї біжить собака, вона має достати курячу ногу і кинути, щоб собака відволіклась. І все», — розповів Смілянський.

Він запевнив, що зараз працівники компанії мають сучасніші засоби захисту.

«Курячі ноги вже не купуємо. У нас є більш сучасні засоби захисту. Балончик — тепер він є», — сказав гендиректор «Укрпошти».

До слова, в Україні запустять «Укрпошта Банк», який працюватиме за спеціальними правилами, щоб зробити банківські послуги доступними для всіх, незалежно від місця проживання.