Чому в Дніпрі зараз так складно зі світлом: у ДТЕК пояснили

Росіяни атакували понад 10 енергооб’єктів за тиждень: чому в Дніпрі погіршилася ситуація зі світлом / © ТСН.ua

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У ДТЕК пояснили причини частих відключень світла у місті Дніпро новими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру та перевантаження електромереж.

Про це передає пресслужба компанії.

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У ДТЕК нагадали, що Росія постійно атакує електростанції та мережі, якими електроенергія надходить до Дніпра. Лише за останній тиждень під ударами опинилися понад 10 енергооб’єктів ДТЕК Дніпровські електромережі. Деякі — навіть по кілька разів.

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У компанії пояснили, що через пошкодження енергетичної інфраструктури в системі бракує потужності, а передавання електроенергії до споживачів ускладнилося.

Тому «Укренерго» змушене запроваджувати екстрені та стабілізаційні відключення, щоб уникнути масштабних аварій.

«Є й інша проблема. Після тривалих відключень люди намагаються встигнути зробити домашні справи — і це зрозуміло. Але одночасне ввімкнення потужних приладів перевантажує мережі та спричиняє нові аварії. Зараз їх сотні щодня», — пояснили енергетики.

Тому у ДТЕК закликали жителів міста не вмикати всі потужні електроприлади одночасно відразу після появи світла.

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Зокрема, у компанії просять протягом перших 30 хвилин після відновлення електропостачання вмикати техніку поступово. Це дозволить зменшити навантаження на мережі та знизити ризик нових аварій.

Нагадаємо, що вчора, 11 листопада, російські війська завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в Хмельницькій та Черкаській областях.

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