Чому в Києві утворилися величезні вирви після атаки: пояснення Жданова

На фото з місць падіння уламків ракет у Києві утворилися величезні вирви попри те, що їх збила ППО. Військовий експерт пояснив, що річ у балістичних ракетах.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в коментарі ТСН.ua.

Балістику збиває комплекс Patriot

Як пояснив Жданов, балістику може збивати американський комплекс ППО Patriot. У нього є спеціальна ракета, яка являє собою таку собі металеву болванку.

"Американські військові дали їй прізвисько "летюча колода". Вона не має вибухової речовини та уражає саму ракету. Тобто одна ракета на ціль. Вона не вибухає, а просто збиває її з траєкторії. Внаслідок удару ракета відхиляється від цілі", – зауважив військовий експерт.

У випадку вдалого влучання, додає він, ракета руйнується і може вибухнути в повітрі. Це найбезпечніший варіант.

"Але враховуючи те, що головна частина ракети зазвичай має найтовстішу оболонку, вона найміцніша, трапляється так, що головна частина падає і вибухає як звичайна авіаційна бомба. Тому ми спостерігаємо такі величезні вирви", – резюмував Олег Жданов.

Раніше Жданов пояснив незвичайний свист, який мешканці Києва чули під час ракетної атаки.

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