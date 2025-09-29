Чому в Лукашенка активізували тему "Орешніка": експерт із безпеки дав відповідь

«Орешнік» / © ТСН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко постійно нагадує про російський «Орешнік», який нібито розмістили в Білорусі. Ситуація з цим вже перетворилася у певний абсурд.

Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук. За його словами, «Орешнік» в Білорусі — це чергова інформаційна операція від Кремля.

Чому Лукашенко багато говорить за «Орешнік»

Як наголосив Лакійчук, свого часу Росія робила дуже схожу інформаційну кампанію з ракетами «Іскандер». Вони погрожували Європі, що розмістять їх в Калінінграді.

Реклама

«Іскандер» дійсно можуть створити загрозу. Але вони не здатні дозволити Росії захопити Європу. Те саме стосується і «Орешніка».

«Згадайте початок інформаційної кампанії. Путін і Бєлоусов говорили про „Орешник“ на всіх нарадах. Без прив’язки до теми. Тепер Лукашенко розповідає, що у них є „Орешнік“. Ця тема — ІПСО, яка є вказівкою зверху», — сказав Лакійчук.

Нагадаємо, раніше очільник Міністерства закордонних справ Білорусі підтвердив інформацію про нібито розміщення нових російських ракетних систем. За його словами, комплекс «Орешнік» був розміщений для того, щоб гарантувати безпеку Білорусі

Але пізніше експерт з питань вивчення Росії, політичний аналітик Ігар Тишкевич пояснив, що новина про розміщення російського ракетного комплексу «Орешнік» у Білорусі, що миттєво розлетілася росЗМІ, виявилася черговою інформаційною операцією.