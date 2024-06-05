Чому в областях вимикають світло на різну кількість годин: пояснення "Укренерго"

Від специфіки кожного окремого регіону залежить те, чому в різних областях України побутовим споживачам відключають світло на різну кількість годин. Особливості враховують під час складання графіків обмежень.

Про це повідомив керівник правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, різні області можуть мати різний процент критичної інфраструктури у своєму споживанні. Саме це сильно впливатиме на те, який графік відключень буде, наприклад, у населення.

"Є області, у яких дуже сильно розвинута промисловість. Наприклад, Дніпропетровська. А є області, у яких дуже велика частка споживання саме населення і малих непобутових споживачів. Наприклад, Закарпатська область. І ясно, що навіть коли ти пропорційно на ці області розподіляєш ліміти, ефект для жителів може бути різним", - пояснив керівник НЕК.

Кудрицький каже, що вся система покликана, аби пропорційно розподілити наявну електроенергію, а також врахувати "обласну специфіку".

"Зробити так, щоб не було, що на Київщині, наприклад, у людей півдоби немає світла, а на Дніпропетровщині – тільки 20% у людей немає світла", - наголосив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк прогнозує, що в майбутньому відключення світла можуть тривати по 10 годин. Взимку споживання електроенергії значно зросте. Підвищення тарифів на світло не врятує ситуацію.

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