Чому в одних містах відключають електрику частіше, ніж в інших: пояснення уряду

Через російські удари інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії до окремих областей чи районів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль спростував тези російської пропаганди, що, мовляв, в Україні міста на сході та півдні відключають від електрики частіше, ніж на заході.

Про це він заявив на засіданні уряду сьогодні, 22 листопада.

Шмигаль закликав "не шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає".

"Якщо спрощено й коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, та нашими домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Російські терористи б’ють саме по цих об’єктах. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони. Тому обмеження відбуваються по країні нерівномірно", – пояснив він.

Раніше Денис Шмигаль попередив про можливі аварійні відключення електрики через морози.

РФ розхитує Україну "вкидами" щодо відключення електрики

Нагадаємо, Росія намагається "розхитати" області України через проблеми з енергетикою.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив, що деякі російські телеграм-канали розповсюджують фейкові тези щодо відключень електрики в Україні. Наприклад, про те, що в Одесі начебто немає світла, бо електрику, мовляв, перенаправляють до західних областей України.

Інша брехня, яку поширюють російські боти в Мережі – що відключення електрики в Україні тривають не стільки через атаки РФ, стільки через те, що Україна нібито досі експортує електроенергію. Проте прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що Україна не продає електроенергію до Європейського Союзу від 11 жовтня.

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