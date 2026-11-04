Чому в одних будинках світло є, а в інших немає понад добу: енергетики пояснили

Відключення світла в Україні: / © Associated Press

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Українцям пояснили, чому в деяких будинках діють тривалі відключення світла. Причиною є зупинка трьох ТЕС, зниження потужності АЕС та постійні атаки на підстанції «Укренерго».

Про це повідомили в ДТЕК.

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Чому в одних будинках є світло, а в інших немає

В організації зазначають, що системні російські атаки суттєво ускладнили процес генерації та передавання електроенергії в країні.

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«Три наші ТЕС відучора більше не працюють. Щодня атаки на підстанції Укренерго. Знизили потужність АЕС. Електрика не генерується і не передається як раніше», — повідомили в ДТЕК.

В енергокомпанії також прокоментували ситуації, коли в окремих будинках світла немає тривалий час, тоді як у сусідніх воно є. Фахівці пояснюють: наявність електрики в окремих будинках свідчить про наявність технічної можливості її туди подавати.

«Якщо десь є світло — то його все ще можна туди подавати. Для енергетиків це велике щастя. Бо зараз пекло з ремонтом пошкоджень і дотриманням графіків», — наголосили в компанії.

У ДТЕК підкреслили, що енергетики продовжують працювати в посиленому режимі для відновлення мережі.

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«Росіяни роблять усе, щоб погасити мережу в нуль. Боротися з цим стає важче, і всі це відчувають», — підсумували в енергетичній компанії.

Чому в одних будинках є світло, а в інших немає: відповідь ДТЕК. / © ДТЕК

Відкючення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, жорсткі графіки відключення світла знову запроваджують в Україні 4 листопада. Все через атаки РФ, яка дедалі частіше завдає ударів по енергетичній інфраструктурі.

Раніше ми писали, що усі ключові підстанції навколо Києва були пошкоджені внаслідок російських атак. Київ може виробляти лише 10–15% необхідної електроенергії.

Також експерт попередив, що світло в Україні можуть відключати на 20 годин, але деякі міста залишаться без нього на дні.

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