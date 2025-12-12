ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
797
2 хв

Чому в одних областях є світло, а в інших — темрява і жорсткі графіки: в "Укренерго" розкрили правду

Енергетики пояснили, чому попри складну ситуацію в енергетиці частина України обходиться без відключень світла.

Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © ТСН.ua

Багатьох українців неабияк хвилюють запитання про те, чому в одних регіонах України ситуація зі світлом складна, а натомість в інших — відключення зовсім недовготривалі.

Що ж відбувається і чи «несправедливо» формують графіки — розповіли у НЕК «Укренерго».

Насамперед, пояснюють у компанії, причини відмінностей у графіках знеструмлень у різних областях України зумовлені наслідками обстрілів армії РФ. Зокрема, загарбники систематично знищують об’єкти генерації, завдають ударів по інфраструктурі передавання і розподілу електрики у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах.

«Мета ворога — не лише зробити так, щоб на певній території України не було електростанцій, що працюють, а й щоб передати до них електроенергію з інших областей було максимально складно», — наголошують енергетики.

В «Укренерго» зауважують, що енергосистема країни не проєктувалася з огляду на такий сценарій. Саме тому можливості для передавання енергії від електростанцій до споживачів за сотні кілометрів досить обмежені.

В компанії пояснюють: щоб частково розвантажити мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів.

«У частині областей, через які таке передавання не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація, мережі передавання і розподілу електроенергії найбільш пошкоджені», — кажуть в «Укренерго».

Саме тому відмінності у тривалості знеструмлень в різних областях — це не про «несправедливі» графіки. Ситуація склалась таким чином через наслідки російських обстрілів.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні очікується зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними. Адже після останньої масованої атаки тиждень тому графіки стали жорсткішими. Наразі в деяких регіонах України світло відсутнє до 17 годин на добу.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко каже, що блекауту в Україні не буде. Однак локальні тривалі відключення на добу чи навіть на кілька діб можливі.

