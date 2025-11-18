Чому в одних областях світло завжди є, а в інших - темрява: в "Укренерго" розкрили правду

Відключення світла.

У деяких регіонах України до останнього часу взагалі не було відключень. Це напряму залежить від того, де були влучання по мережах. Наразі у частині областей є профіцит генерації електроенергії. Саме тому відсутня необхідність запровадження графіків відключень світла.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв'ю “РБК-Україна”.

"Якщо знищена чи пошкоджена якась підстанція, розташована ближче до сходу, це означає, що західніше ситуація краща. У нас основні джерела генерації зараз – це атомні станції, які розташовані на заході України", - заявив він.

Зайченко пояснив, що зумовлена обстрілами проблема дефіциту потужності в енергетиці створює необхідність заживлення постраждалих регіонів від об’єктів генерації, розташованих в інших областях.

Втім, енергосистема України не проєктувалась з урахуванням такого сценарію. Саме тому, каже представник НЕК, можливості для передавання енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів досить обмежені.

"Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження на шляху від об’єктів генерації до енергодефіцитних регіонів. При цьому, у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає", - наголосив Віталій Зайченко.

З його слів, у таких регіонах навіть можливий профіцит потужності. Однак її технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передавання й розподілу електроенергії пошкоджені.

Нагадаємо, Віталій Зайченко повідомив, як довго будуть діяти графіки відключень світла в Україні. Загалом, каже він, енергосистема готова до зими. Втім, наразі в енергетичній системі визначальним залишається фактор російських обстрілів, час та інтенсивність яких передбачити неможливо.

Своєю чергою, заступник міністра енергетики Роман Андарак пояснив, що погодинні відключення електроенергії залежать лише від ситуації в енергосистемі та російських атак на інфраструктуру.