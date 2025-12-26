ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
2 хв

Чому в одних регіонах скасували графіки, а в інших – світла немає: роз’яснення "Укренерго"

Обмеження електропостачання в усіх областях, «щоб світла у всіх було порівну», не має жодного сенсу.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні / © ТСН

В «Укренерго» роз’яснили, чому в деяких регіонах заходи обмеження споживання вже скасовані, а в інших відключення залишаються тривалими.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі компанії.

У компанії зазначили, що майже в кожній області зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованих і локальних російських атак, але рівень пошкоджень енергооб’єктів у різних регіонах неоднаковий.

«Найскладнішою є ситуація у прифронтових і прикордонних з Росією областях. На цих територіях ворог може завдавати ударів по електростанціях та об’єктах передачі й розподілу електроенергії не лише ракетами та дронами, а й ствольною артилерією, керованими авіабомбами. Тому обсяг завданих ворогом пошкоджень тут — найвищий», — йдеться у роз’ясненні.

Ще одним фактором, який уповільнює відновлення електропостачання у прифронтових і прикордонних з Росією областях, є часті повітряні тривоги в цих регіонах, під час яких проводити аварійно-відновлювальні роботи заборонено.

В «Укренерго» наголосили, що часто траплялися «прильоти» на електростанції чи підстанції саме під час відновлювальних робіт, оскільки ворог хоче знищити не лише інфраструктуру, а й персонал, здатний її ремонтувати.

«У регіонах, які атакуються ворогом рідше та розташовані далі від лінії зіткнення, енергоінфраструктура менш пошкоджена. Відновити її зазвичай вдається легше і швидше. Крім того, через західні області до нас заходить імпорт електроенергії з сусідніх європейських держав, який одразу можна розподіляти споживачам», — додали в компанії.

Енергетики пояснили, що обмеження електропостачання в усіх областях, «щоб світла у всіх було порівну», не має жодного сенсу.

«Знеструмлення споживачів на Закарпатті, на жаль, не додасть годин без відключень жителям прифронтового Запоріжжя. Туди „зекономлені“ кіловати фізично неможливо передати», — наголосили в компанії.

Нагадаємо, голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні залишається вкрай невизначеною через підготовку Росії до нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Дата публікації
Кількість переглядів
315
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie