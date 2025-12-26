Чому в одних регіонах скасували графіки, а в інших – світла немає: роз’яснення "Укренерго"

Відключення світла в Україні / © ТСН

В «Укренерго» роз’яснили, чому в деяких регіонах заходи обмеження споживання вже скасовані, а в інших відключення залишаються тривалими.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі компанії.

У компанії зазначили, що майже в кожній області зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованих і локальних російських атак, але рівень пошкоджень енергооб’єктів у різних регіонах неоднаковий.

«Найскладнішою є ситуація у прифронтових і прикордонних з Росією областях. На цих територіях ворог може завдавати ударів по електростанціях та об’єктах передачі й розподілу електроенергії не лише ракетами та дронами, а й ствольною артилерією, керованими авіабомбами. Тому обсяг завданих ворогом пошкоджень тут — найвищий», — йдеться у роз’ясненні.

Ще одним фактором, який уповільнює відновлення електропостачання у прифронтових і прикордонних з Росією областях, є часті повітряні тривоги в цих регіонах, під час яких проводити аварійно-відновлювальні роботи заборонено.

В «Укренерго» наголосили, що часто траплялися «прильоти» на електростанції чи підстанції саме під час відновлювальних робіт, оскільки ворог хоче знищити не лише інфраструктуру, а й персонал, здатний її ремонтувати.

«У регіонах, які атакуються ворогом рідше та розташовані далі від лінії зіткнення, енергоінфраструктура менш пошкоджена. Відновити її зазвичай вдається легше і швидше. Крім того, через західні області до нас заходить імпорт електроенергії з сусідніх європейських держав, який одразу можна розподіляти споживачам», — додали в компанії.

Енергетики пояснили, що обмеження електропостачання в усіх областях, «щоб світла у всіх було порівну», не має жодного сенсу.

«Знеструмлення споживачів на Закарпатті, на жаль, не додасть годин без відключень жителям прифронтового Запоріжжя. Туди „зекономлені“ кіловати фізично неможливо передати», — наголосили в компанії.

Нагадаємо, голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні залишається вкрай невизначеною через підготовку Росії до нових ударів по енергетичній інфраструктурі.