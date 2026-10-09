Чому в одних регіонах України є відключення світла, а в інших — немає: в "Укренерго" пояснили

Відключення світла в Україні

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Від початку жовтня у кількох областях України регулярно відключають світло для людей, бізнесу та підприємств. Водночас загального дефіциту електроенергії у країні немає, а виробництво сонячної та вітрової енергії місцями навіть доводиться обмежувати. Попри це відключення залишаються вимушеним кроком.

Про це повідомили в «Укренерго».

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Чому почали відключати світло в Україні

В енергокомпанії пояснюють, що відключення в окремих регіонах виникають через кілька причин. Росія системно знищує електростанції, тому в деяких областях виник дефіцит і струм доводиться передавати за сотні кілометрів.

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Водночас ворог змінив тактику та безперервно б’є по підстанціях і лініях передачі біля великих міст. Через це електроенергію фізично неможливо доставити споживачам, навіть якщо в інших регіонах її вистачає.

Також там додають, що швидко ремонтувати пошкодження заважають постійні повітряні тривоги та ризик повторних ударів по ремонтних бригадах.

«Сукупність цих факторів і призводить до того, що споживачі частини областей України вимушено знеструмлюються у той час, коли в решті регіонів обмежень нема, а для уникнення проблеми профіциту потужності здійснюється експорт електроенергії», — зазначили в «Укренерго».

Там додали, що фахівці компанії та інших профільних підприємств мають необхідний досвід, обладнання і техніку для оперативного усунення наслідків ударів.

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Водночас енергетики закликають жителів регіонів, де діють обмеження, до ощадливого споживання електроенергії. Зменшення навантаження на мережі дозволить скоротити тривалість вимушених знеструмлень.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія щодня атакує енергооб’єкти Києва та центральних областей. Сергій Корецький розкрив, що ремонтні бригади працюють цілодобово, а до відновлення залучають додаткові ресурси та допомогу партнерів.

Через російські обстріли енергосистеми України енергетики змушені були запровадити 9 жовтня екстрені та аварійні відключення світла. В низці регіонів, зокрема на Київщині, попередні графіки не діяли, однак згодом ситуація змінилася.

До слова, в кількох областях України сьогодні електроенергію відключатимуть цілодобово. Які регіони потрапили до переліку та за якими графіками діятимуть відключення 9 жовтня, читайте в матеріалі ТСН.

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