Чому в останні дні зміцнилася гривня і здешевшали долар і євро — Фурса

Долар та євро в останній день лютого ослабли. В касах банків це не так відчутно, а от на чорному ринку обидві ці валюти відносно гривні подешевшали — приблизно мінус одна гривня за добу.

Долар та євро за останні дні істостно ослабли. Іноземна валюта дешевшає практично на гривню кожен день.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів фінансист Сергій Фурса.

“Дійсно, останнім часом ми бачимо тенденцію укріплення гривні, як мінімум останніх півтора місяці. Але активно вона прискорилася за останні сім днів. Скоріш за все, відповідь у тому, що Нацбанк змінив вимоги по резервуванню до банків і деякі банки вимушені продавати валюту для того, щоб отримати більше гривень. Ця гривня їм потрібна для того, щоб покласти її в резерви за вимогами Нацбанку. Отже вони просто продають надлишки валюти, зокрема - через свої каси, на кешовому ринку для того, щоб отримати більше гривень”, - зазначив Сергій Фурса.

Також він додав, що зараз сказати важко, чи продовжиться така тенденція.

“Бо ми не знаємо, як довго ще банки будуть продавати валюту для того, щоб виконати вимоги Нацбанку по резервуванню”, - підкреслив фінансист.

Нагадаємо, що Національний банк України встановив офіційний курс валют на перший день весни - 1 березня. Курс долара не змінився від липня 2022-го. Євро виросло на 21 коп. Злотий виріс на 5 коп.

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