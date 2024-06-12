Чому в останній момент із законопроєкту виключили демобілізацію: Завітневич назвав головну причину

Законопроєкт про демобілізацію почнуть обговорювати не раніше ніж через 2-3 місяці.

Питання демобілізація виключили із розгляду, оскільки коли законопроєкт розроблявся, тоді була одна ситуація на фронті, а коли вже був час його ухвалення - була зовсім інша ситуація.

Про це пояснив голова комітету Ради з питань з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю ВВС Україна.

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"Звісно, ми дослухалися до головкома (Олександра Сирського - ред.), до міністра оборони (Рустема Умєрова - ред.). Так, було велике бажання прописати демобілізацію, ми це розуміємо. Під час поїздок на фронт ми бачили, що воювати понад два роки – це дуже-дуже тяжко. Тим більше деякі бригади в силу різних причин не мали можливості зробити повноцінну ротацію. Але, якби ми це прийняли, то в деяких підрозділах досвідчені військові пішли б з армії в один момент – уявіть, що б це було, якщо в цих підрозділах немає досвідчених, на кого тоді спиратися? Тому ризики були величезні.

За його словами, законопроєкт про демобілізацію почнуть обговорювати не раніше ніж через 2-3 місяці.

"Цей законопроєкт готує міністерство оборони разом з Генеральним штабом. У нас він не готується поки що. Але потрібно постійно бути у контакті з ними і подивитися на результати мобілізації, які будуть через 2-3 місяці. І тоді вже можна буде говорити про терміни демобілізації. Це дійсно потрібно", - ваажає Завітневич.

Нагадаємо, у Комітеті з нацбезпеки висловилися щодо фінансової стимуляції добровольців ЗСУ.

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