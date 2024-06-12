Чому в Раді проти подовження терміну оновлення даних військовозобов’язаних: пояснив Завітневич

Нардеп закликав уже зараз оновлювати свої військово-облікові, і зазначив, що якби був подовжений термін оновлення, "це може тривати нескінченно".

Голова Комітенту Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич виступає проти подовження терміну оновлення даних військовозобов’язаних після 16 липня, і пояснив чому.

Про це нардеп розповів у інтерв’ю BBC News Україна.

"Я особисто це не підтримую, поясню чому", – сказав Завітневич.

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Він зауважив, що в перші тижні трішки "буксував" застосунок "Резерв+", але зараз він працює повноцінно.

"І коли ми навіть в законі прописували терміни – місяць, два чи три – то всі ми визнали, що українці, так історично сталося, в більшості підуть оновлювати дані в останній або передостанній день. Тому зробимо чи місяць, чи два, чи три – яка різниця? Я думаю, зараз воно працює – будь ласка, ідіть оновлюйте дані. Тому що інакше це може тривати нескінченно", – пояснив свою позицію очільник оборонного комітету парламенту.

Нагадаємо, раніше член комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський спростував попередні заяви деяких нардепів, що термін оновлення даних може буди подовжений. Політик наголосив, що наразі немає жодних підстав для подовження.

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