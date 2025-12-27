ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
607
2 хв

Чому РФ набирає контрактників, а у нас скандали з ТЦК: жорстке пояснення Буданова

Начальник ГУР визнав, що однією з найбільших помилок України під час війни став програш в інформаційному просторі щодо питань мобілізації.

Ірина Ігнатова
Кирило Буданов

Начальник ГУР Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що проблеми з мобілізацією в Україні значною мірою спричинені провалом в інформаційній політиці.

Про це він заявив в інтерв’ю «Суспільному», відповідаючи на запитання про найбільші помилки за час повномасштабної війни.

«Ми почали програвати інформаційний простір»

Буданов констатував, що інформаційний провал завдав прямого удару по мобілізації, а це, своєю чергою, спричинило ланцюгову реакцію інших проблем.

«Моя відповідь стосувалася, в принципі, інформаційного простору, який ми в певний час почали програвати. Який чітко ударив по питаннях мобілізації, а питання мобілізації потягнуло за собою вже інші питання», — зазначив Буданов.

Чому це працює в Росії

Головний розвідник навів приклад ворога. Попри те, що Росія зазнає величезних втрат, їхній підхід до висвітлення війни дозволяє виконувати плани з набору контрактників на 100%. Секрет — у тотальній цензурі та створенні красивої «картинки».

«Ввімкніть і подивіться абсолютно різні їхні канали… Ви не побачите жодної каліки, ви не побачите людей, які кажуть, що важко. Нема цього. Є тільки браві вояки, які перемагають, які йдуть вперед, які в чистенькій формі», — пояснив Буданов.

Він зазначив, що навіть історії порятунку в росЗМІ подаються специфічно: не як втеча від смерті, а як героїчний вчинок або «боже диво» після виконання завдання.

Реальність українського ефіру

Натомість в Україні ситуація протилежна. Медіапростір насичений сюжетами про конфлікти з військкоматами.

«Ми можемо з вами тільки констатувати, що наш ефір переповнений, скажімо так, жахливими історіями про те, як ТЦК когось насильницьки затягує, як хтось там вже… б’є працівників ТЦК. Це все точно не в плюс для мобілізації», — наголосив Буданов.

Відповідаючи на ремарку журналіста про те, що Україна як демократична держава не може використовувати методи тоталітарної пропаганди, керівник розвідки зауважив, що тоді суспільство має знайти в собі сили прийняти реальність і нести за неї відповідальність.

Нагадаємо, відео конфліктів під час мобілізації становлять лише 5% від загальної кількості заходів, стверджує Веніславський. Він наголосив, що проблема порушень не є масовою, але існує.

607
