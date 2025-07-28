Чому в Україні не буде місцевих виборів 2025 року — пояснення ЦВК

Місцеві вибори / © УНІАН

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Центральна виборча комісія офіційно заявила, що чергові місцеві вибори, які мали б пройти в останню неділю жовтня 2025 року, не проводитимуться через воєнний стан. Комісія не вбачає правових підстав для формування нового складу територіальних виборчих комісій (ТВК).

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Відповідно до закону, місцеві вибори мали б відбутися в п’ятому році повноважень місцевих рад і голів, тобто — цього року. Проте за умов воєнного стану вибори в Україні заборонено організовувати та проводити. Верховна Рада, яка має призначати дату виборів не пізніше ніж за 90 днів до голосування, такого рішення не ухвалювала.

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Як зазначили в ЦВК, відсутні правові підстави для подання кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських і селищних ТВК, а також для формування Центральною виборчою комісією нового складу цих комісій. Також ЦВК звернула увагу політичних партій, що будь-які подання можливі лише після рішення парламенту про призначення виборів.

“Якби не російська агресія й страшна війна, яку розв’язали проти України росіяни, ми би зараз уже вступали в період підготовки місцевих виборів. Але під час воєнного стану вибори не проводяться. Тому склад ТВК, сформований на виборах 25 жовтня 2020 року, продовжує виконувати свої обов’язки до зміни складу”, — наголосив член ЦВК Сергій Постівий.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що ВР працює над підготовкою до виборів. Втім, відбудеться голосування лише після війни.