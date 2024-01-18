Чому в Україні не мобілізують "зеків" і колишніх в'язнів: відповідь Мін'юсту

За інформацією Мін'юсту, є десятки тисяч людей, які раніше були засуджені за злочини, але зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії.

Наразі українське законодавство забороняє залучати до лав Сил оборони не лише засуджених, які перебувають у в’язницях, але й тих, хто відбув своє покарання та перебуває на волі.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, передає "Громадське Радіо".

Водночас вона уточнила, що на початку повномасштабного вторгнення від засуджених було тисячі звернень про те, що вони бажають долучитися до лав ЗСУ. Після цього була ціла процедура помилування деяких засуджених для того, щоб вони змогли взяти участь у відсічі збройній агресії.

Чи можуть воювати раніше засуджені, які звільнилися

За її словами, є десятки тисяч людей, які раніше були засуджені за злочини, але зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії.

"Якщо раніше засуджені за злочини прийдуть до ТЦК, їм відмовлять", – каже Висоцька.

Чому ув'язнених не беруть до війська

"Перша перепона – законодавча, тому ми напрацювали законодавчі зміни та подали їх до комітету. Вони дуже дискусійні, тому що армія має дещо відволікатися на таку категорію людей, як колишні засуджені або теперішні засуджені, якщо вони приєднаються. Але ми вважаємо, що це було б справедливо, по-перше.

А по-друге, якщо правильно організувати цей процес, це було б дуже корисно для нас", – пояснює заступниця міністра.

Висоцька запевнила, що Мін'юст уже розробив пропозиції змін до законодавства, які наразі перебувають на розгляді в комітетах ВРУ, які мають усунути цю проблему.

На її думку, наразі не варто законодавчо обмежувати, які категорії засуджених можуть мобілізуватися до ЗСУ, а які – ні. Головним визначальним принципом має бути бажання долучитися до війська.

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"Росія використовує засуджених дуже багато років. І має цілу систему їх навчання, підготовки, вербування. Це ціла військова машина, яка працює. А ми зараз тільки на етапі "давайте ухвалимо закон про можливість". Тож ви розумієте різницю підготовки нашої і ворога. Тому я думаю, що нам треба поспішати в цьому питанні", – підсумувала заступниця міністра юстиції.

Раніше у ЗМІ писали, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито виступив проти норми в законопроєкті про мобілізацію щодо залучення до армії ув’язнених і засуджених.

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