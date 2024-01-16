Чому в Україні не оголошують війну з РФ — екссуддя Конституційного суду пояснив

Екссуддя Конституційного суду Віктор Шишкін пояснив, чому в Україні досі офіційно не оголосили війну Росії.

З погляду міжнародного права держава, яка оголошує війну, є агресором. Тож саме з цієї причини Україна не оголошує війну РФ, хоча фактично війна з окупантами триває.

Про це екссуддя Конституційного суду Віктор Шишкін розповів в інтерв'ю "hromadske".

"А чому ми маємо оголошувати війну? Напали на нас, а не ми напали. Документи ООН узагалі не містять терміну "оголошення війни". З погляду міжнародного права держава, яка оголошує війну, є агресором, навіть якщо вона є жертвою нападу. Тобто якщо ми оголосимо війну Росії, вийде так, що ми станемо агресором", - пояснив Шишкін.

Екссуддя додав, що за підсумками війни агресор не може розраховувати на отримання репарацій.

"Тому я не радив би нікому спекулювати на тезі про оголошення війни. Нам достатньо оголошення воєнного стану для того, щоб здійснити мобілізацію", - додав Шишкін.

Нагадаємо, екссуддя Конституційного суду Віктор Шишкін також розповів, у якій ситуації Конституція України дозволяє обмежувати певні права і свободи громадян під час дії особливого стану.

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