Чому в Україні "несправедливо" відключають світло: одним часто, іншим зовсім ні

Українці в Мережі багато нарікають, що світло відключають не за графіком. Деякі споживачі розлючені, що у них довго немає електроенергії, а у сусідів зовсім не вимикають.

Член правління "Укренерго" Олексій Брехт пояснив виданню SPEKA, чому відключення несправедливі та викликають дискомфорт.

За його словами, диспетчерський центр "Укренерго" не застосовує графіки відключень та не вказує, якого споживача та коли вимкнути.

"Важливо розуміти, що диспетчер у себе на екрані монітора не бачить конкретних споживачів чи якісь заклади або установи. Він бачить обсяг споживання у мегаватах по країні або у конкретному регіоні. Коли диспетчер бачить, що споживання буде перевищувати можливості наявної генерації або мережі, він віддає команду операторам розподільчих мереж, тобто обленерго, застосувати графік аварійних відключень та доводить їм обсяг обмежень у мегаватах", - розповів він.

Графіки, які складають обленерго щороку заздалегідь, погоджуються з місцевими органами влади, доводяться до "Укренерго" та впроваджуються наказом Міністерства енергетики. "Укренерго" дає команду на застосування графіка аварійних відключень на певний обсяг мегават, обленерго відключає групи споживачів по черзі. Які споживачі в якій черзі, вирішує обленерго.

"Оскільки такі відключення є аварійними, в обленерго є лише 10-15 хвилин, щоб знизити споживання до того рівня, який довів до нього наш диспетчерський центр", - зазначив Брехт.

Крім того, треба розуміти, що є споживачі, заживлені від тієї самої лінії, що й лікарні, школи, водоканали або стратегічні об'єкти, які не можна відключати. Через це виникає певна несправедливість та дискомфорт, який відчувають українці.

Нагадаємо, в семи областях України у вівторок, 1 листопада, відключатимуть світло. Обмеження стосуватимуться центральних та північних регіонів. Вони необхідні для усунення наслідків ракетних ударів російської армії.

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