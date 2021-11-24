Чому в Україні один із найвищих у світі показників смертності від COVID-19: пояснення лікаря

Чому в Україні один із найвищих у світі показників смертності від COVID-19: пояснення лікаря

Різниця в кількості летальних випадків пояснюється лише рівнем вакцинації.

Лікар-анестезіолог пояснив, чому в Україні один із найвищих показників смертності у світі через COVID-19.

Про це в ексклюзивному коментарі для спільноти "Коронавірус інфо" розповів Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

"Можу впевнено сказати, що рівень смертності напряму залежить від рівня вакцинації населення. Якщо подивитися статистику Ізраїлю чи провідних європейських країн, де понад 60% вакцинованого населення, то кількість летальних випадків там значно нижча, ніж в Україні, де менше 30% повністю вакцинованих громадян", - пояснив лікар.

Він також наголосив, що вакцинація значно знижує рівень госпіталізацій та смертності. Це гарно прослідковується на прикладі Великої Британії, яка вже багато тижнів у списку лідерів за рівнем захворюваності, однак має низький рівень смертності.

До того ж, за словами Дуброва, у перші дві хвилі COVID-19 рівень летальності майже не відрізнявся від економічно розвинених країн, що свідчить про досвід наших лікарів. Таким чином, така різниця в кількості летальних випадків пояснюється лише рівнем вакцинації.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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