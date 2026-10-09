Чому в Україні різко почалися відключення світла: експерт пояснив причини

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В Україні може вистачати електроенергії для покриття потреб споживачів, однак пошкодження магістральних мереж і підстанцій ускладнюють її передавання між регіонами. Через це частина доступної потужності не доходить до областей, де є найбільша потреба в електропостачанні.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

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Як Росія атакує енергосистему України: чому під ударами опинилися електромережі

За словами експерта, російські війська змінили тактику атак на українську енергосистему. Тепер ціллю стають не лише електростанції, а й мережі, які забезпечують передавання електроенергії між регіонами.

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«Росія змінила тактику ударів і тепер зосереджується на магістральних мережах, які передають електроенергію між регіонами», — пояснив Геннадій Рябцев.

За його словами, йдеться, зокрема, про відкрите розподільне та релейне обладнання. Як пояснив експерт, його пошкодження не обов’язково призводить до повної зупинки електростанції, однак може суттєво обмежити передавання виробленої електроенергії до інших регіонів України.

Чому електроенергію не можуть передати в усі регіони України

Як пояснив Геннадій Рябцев, українська енергосистема працює як єдиний комплекс, у якому електростанції виробляють електроенергію, а високовольтні лінії, підстанції та розподільне обладнання забезпечують її передавання споживачам.

За словами експерта, пошкодження окремих вузлів мережі створює обмеження для передачі електроенергії між регіонами. У результаті генерації може вистачати, однак доставити вироблену електроенергію туди, де вона найбільше потрібна, стає складніше.

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«Через пошкодження відкритого розподільного та релейного обладнання частину потужності неможливо передати туди, де вона потрібна», — зазначив Рябцев.

Саме цим експерт пояснює, чому в окремих областях можуть запроваджувати обмеження електропостачання навіть за відсутності критичного дефіциту генерації на рівні всієї країни.

Крім того, як свідчать наведені експертом приклади, пошкодження енергетичних підстанцій і магістральних мереж можуть обмежувати передавання електроенергії від атомних електростанцій. У таких випадках енергоблокам доводиться знижувати потужність.

Експорт електроенергії з України: чому вдень можливий продаж за кордон

«У денні години, коли споживання електроенергії зазвичай нижче, Україна може мати технічну можливість експортувати електроенергію. Це не означає, що в усіх регіонах немає проблем із постачанням або що енергосистема працює без обмежень. Експорт залежить від конкретної ситуації в мережі, рівня споживання та можливості передати потужність між регіонами», — наголосив Геннадій Рябцев.

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Як пояснює експерт, можливість експортувати або імпортувати електроенергію залежить не лише від обсягів її виробництва, а й від рівня споживання, стану магістральних мереж і технічних можливостей передачі потужності. Тому можливість експорту в денні години не обов’язково суперечить тому, що в окремих регіонах діють відключення світла.

За словами Рябцева, в певний час електроенергії в системі може бути достатньо, однак через пошкодження інфраструктури передати її до конкретного регіону в необхідному обсязі неможливо. У години пікового навантаження ситуація може змінюватися: споживання зростає — і енергосистемі потрібні додаткові ресурси для балансування.

Чому вимикають світло, якщо електроенергії в Україні достатньо

На стабільність електропостачання впливають одразу кілька чинників:

обсяг електроенергії, яку виробляють електростанції;

стан магістральних ліній, підстанцій і розподільного обладнання;

можливість передавати потужність між регіонами;

рівень споживання в конкретний час;

наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру;

погодні умови та температура повітря.

Після масованих ударів енергетикам може доводитися запроваджувати аварійні обмеження, щоб зберегти стабільність роботи енергосистеми та не допустити масштабніших пошкоджень.

«Після кожного масованого обстрілу завжди існують аварійні відключення електроенергії протягом двох-трьох днів. А потім усе повертається до реалістичного прогнозу», — зазначав експерт.

Нагадаємо, напередодні російські дрони атакували важливий енергооб’єкт у Києві. Тривають відновлювальні роботи. Наслідки та точне місце пошкоджень наразі не уточнено.

Сьогодні, 9 жовтня, через російські обстріли енергосистеми України в окремих регіонах запровадили екстрені та аварійні відключення електроенергії. Попередні графіки тимчасово не діють.

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