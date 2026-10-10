Чому в Україні різко почалися відключення світла: Шмигаль назвав причини

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

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Російські атаки на енергетичне обладнання та високовольтні мережі ускладнили передавання електроенергії між регіонами України.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Енергетичного штабу.

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З його слів, через технічні обмеження «Укренерго» змушене застосовувати графіки відключень, а в разі нових ударів — запроваджувати екстрені обмеження споживання.

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«Електроенергія в країні є, однак пошкодження мереж не дають змоги повноцінно передавати її між регіонами. Енергетики працюють над стабілізацією ситуації, щойно це дозволяють безпекові умови», — сказав він.

Також уряд працює над збільшенням внутрішніх генерувальних потужностей. Шмигаль доручив оцінити запаси резервного обладнання після останніх російських атак і визначити додаткові потреби енергетичних компаній.

Ситуація зі світлом в Україні — що відомо

Росія щодня атакує енергооб’єкти Києва та центральних областей. Прем’єр Сергій Корецький заявляв, що ремонтні бригади працюють цілодобово, а до відновлення залучають додаткові ресурси та допомогу партнерів.

У суботу, 10 жовтня, у кількох регіонах України застосовуватимуть цілодобові графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть упродовж усього дня.

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