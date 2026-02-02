Чому в Україні відключають світло нерівномірно: Міненерго спростувало конспірологію

Відключення електроенергії в різних регіонах пояснюються наслідками ворожих атак, а не привілеями / © Associated Press

В українському інформаційному просторі активно поширюються конспірологічні теорії про нібито несправедливі відключення електроенергії через «різне ставлення» до мешканців різних областей.

У Міністерстві енергетики України, а також Центрі протидії дезінформації РНБО України пояснили ситуауцію.

Передусім там запевнили, що твердження про «несправедливі відключення світла» не відповідають дійсності.

Різна тривалість відключень пов’язана з фізичним станом мереж і підстанцій після обстрілів / © Центр протидії дезінформації

За поясненням Міненерго, нерівномірні відключення викликані виключно наслідками ворожих обстрілів. Через пошкодження підстанцій і ліній передачі енергії в різних регіонах виникає ситуація, коли немає фізичної можливості рівномірно подати електроенергію у всі частини енергосистеми. Над усуненням цих наслідків цілодобово працюють енергетики.

Як зазначають у відомстві, відключення в різних регіонах можуть тривати різний час, бо мережа постійно пошкоджується внаслідок російських атак.

«Електрика надходить до міст та регіонів через конкретні лінії та підстанції, які ворог намагається знищити протягом усієї повномасштабної війни», — підкреслюють у Міненерго.

Якщо на певному напрямку підстанція або лінія сильно пошкоджені, електроенергію туди важче доставити, і її може бути менше. В інших регіонах мережі можуть бути в кращому стані, тому світла трохи більше. Це не питання «привілеїв» або «ставлення» до мешканців, а фізична реальність доставки енергії.

Українські енергетики 24/7 ремонтують мережі, підстанції та електростанції, щоб забезпечити світло у всіх регіонах. Міненерго наголошує: пошкодження системи ремонтуються, і з часом електропостачання буде відновлено в повному обсязі.

Нагадаємо, вкотре в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень світла. Так, 3 лютого протягом усієї доби в Україні будуть застосовуватися графіки відключень світла.

Раніше експерт з питань енергетики Юрій Корольчук заявив, що українська енергосистема нині працює інакше, ніж до початку повномасштабної війни.