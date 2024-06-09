Чому в Україні військовозобов'язані перебувають у розшуку: адвокат пояснив

В таких ситуаціях треба звертатися до свого ТЦК за місцем реєстрації, щоб знятися з розшуку.

В Україні частина військовозобов'язаних перебуває в “розшуку”. І сталося це через те, що працівники ТЦК раніше “розкидали” повістки по поштовим скринькам.

Про це повідомив адвокат Ярослав Куц.

“На жаль, так склалася практика, що до вступу нового законодавства в дію повістки розкидалися по поштових скриньках, і таким чином для себе ТЦК ставили відмітку, що "належним чином повідомлено". І таких військовозобов'язаних вносили як ухилянтів і ставили в розшук. Відповідно, категорія людей, які ставили “Резерв+” або приходили до ЦНАП, оновлювали свої дані, повідомляли, що вони, умовно, живуть в Києві, а зареєстровані в Закарпатті. В них з'являлася інформація, що вони в розшуку і треба з'явитися до ТЦК”, - розповів Ярослав Куц.

Він також підкреслив, що в таких ситуаціях дійсно треба звертатися до свого ТЦК за місцем реєстрації, щоб знятися з розшуку.

“І щоб не накопичувалася ця проблема, яка потім виражатиметься в масовій “бусифікації” десь на блокпостах або по центру Києва”, - підкреслив адвокат.

Нагадаємо, що Україна стабілізувала ситуацію на півночі, але окупанти тиснуть на сході.

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