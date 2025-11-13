Чому в Україні є "обрані" і їм не вимикають світло: Міненерго дало відповідь на головне питання про графіки вимкнення

Блекаут

Поки більшість українців живе за графіками відключень, деякі регіони, здається, не знають проблем зі світлом. Це викликає соціальну напругу, але експерти пояснили, що причина не у «вибірковості», а в технічних обмеженнях мережі, яка не була готова до війни.

Про це розповіли у Міненерго.

Причиною відключень є російські атаки. Частина українських регіонів постраждали від них більше, частина — менше.

Хоча країна має об’єднану енергосистему, проблема енергодефіциту змушує покривати споживання у постраждалих регіонах за рахунок генерації в інших областях. Але тут виникає головна проблема.

Електроенергія передається магістральними та розподільними мережами. Однак, як наголосили у відомстві, українська енергосистема не проєктувалась з урахуванням воєнних дій та ракетних атак.

Через це можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів — досить обмежені.

Саме тому доводиться запроваджувати відключення світла у регіонах «на шляху» — між об’єктами генерації (та імпорту) і дефіцитними регіонами. Це робиться, аби частково розвантажити магістральні мережі.

«При цьому у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає», — додали у Міненерго.

У відомстві підкреслили, що в таких «недоторканих» областях можливий навіть профіцит потужності. Але цей надлишок технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі пошкоджені російськими ударами.

В «Укренерго» підтвердили, що росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Протягом минулої доби Росія знову атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Нагадаємо, ситуація зі світлом в Україні може покращитися. Так, за умови відсутності обстрілів та стабільної погоди тривалість відключень світла може зменшитися вже за два тижні. Тоді Україна поступово перейде від аварійних до стабілізаційних графіків відключень (4-6 годин щодоби). Це — позитивний сценарій.

Якщо ж Росія продовжить масовані атаки на енергетику, відпрацює негативний сценарій. Погіршити ситуацію може також похолодання. Тож періоди без світла можуть зрости до 12 годин щонайменше, а подекуди — до 20 годин на добу.