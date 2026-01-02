ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
2 хв

Чому в Україні є відключення світла: що думають громадяни

Понад половину українців чітко ідентифікують російські атаки як ключовий фактор знеструмлень.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Електроенергія

Електроенергія / © ТСН.ua

Російська пропаганда намагається зняти з себе відповідальність за енергетичний терор України, поширюючи маніпулятивні наративи. Нове опитування показало, скільки українців бачать реальну причину відключень світла в обстрілах, а хто схильний критикувати владу чи партнерів.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

У КМІС зауважили, що Росія продовжує вести інформаційну війну проти України. Зокрема, це простежується у темі відключень електроенергії після російських обстрілів. У публічному просторі активно поширюються наративи, які знімають відповідальність із росіян і переносять її на Україну — через критику влади — або ж на західних партнерів.

«Тому ми поставили запитання про те, що є основною причиною відсутності електроенергії, і запропонували три варіанти відповідей (респондент мав обрати лише одну відповідь)», — пояснили соціологи.

Результати опитування показали, що більшість громадян України — 54% — вважають головною причиною знеструмлень саме російські обстріли, від яких неможливо повністю убезпечитися. Водночас 31% опитаних насамперед покладають відповідальність на українську владу, вважаючи, що вона недостатньо підготувалася до викликів. Ще 7% респондентів назвали ключовим чинником нестачу підтримки з боку західних партнерів.

Всеукраїнське опитування КМІС було проведене упродовж 26 листопада — 29 грудня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України був опитаний 1001 респондент у віці від 18 років.

До слова, у ніч проти 2 січня російська армія знову атакувала енергооб’єкти України, через що в більшості регіонів запроваджено графіки погодинних відключень світла. За даними «Укренерго», знеструмлення зафіксовані у Запорізькій області, а на Київщині та Одещині триває відновлення пошкодженого обладнання. Ситуацію ускладнює негода: через сильний вітер та сніг без електрики залишилися 27 населених пунктів на Івано-Франківщині.

Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie