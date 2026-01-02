Чому в Україні є відключення світла: що думають громадяни

Електроенергія / © ТСН.ua

Реклама

Російська пропаганда намагається зняти з себе відповідальність за енергетичний терор України, поширюючи маніпулятивні наративи. Нове опитування показало, скільки українців бачать реальну причину відключень світла в обстрілах, а хто схильний критикувати владу чи партнерів.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

У КМІС зауважили, що Росія продовжує вести інформаційну війну проти України. Зокрема, це простежується у темі відключень електроенергії після російських обстрілів. У публічному просторі активно поширюються наративи, які знімають відповідальність із росіян і переносять її на Україну — через критику влади — або ж на західних партнерів.

Реклама

«Тому ми поставили запитання про те, що є основною причиною відсутності електроенергії, і запропонували три варіанти відповідей (респондент мав обрати лише одну відповідь)», — пояснили соціологи.

Результати опитування показали, що більшість громадян України — 54% — вважають головною причиною знеструмлень саме російські обстріли, від яких неможливо повністю убезпечитися. Водночас 31% опитаних насамперед покладають відповідальність на українську владу, вважаючи, що вона недостатньо підготувалася до викликів. Ще 7% респондентів назвали ключовим чинником нестачу підтримки з боку західних партнерів.

Всеукраїнське опитування КМІС було проведене упродовж 26 листопада — 29 грудня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України був опитаний 1001 респондент у віці від 18 років.

До слова, у ніч проти 2 січня російська армія знову атакувала енергооб’єкти України, через що в більшості регіонів запроваджено графіки погодинних відключень світла. За даними «Укренерго», знеструмлення зафіксовані у Запорізькій області, а на Київщині та Одещині триває відновлення пошкодженого обладнання. Ситуацію ускладнює негода: через сильний вітер та сніг без електрики залишилися 27 населених пунктів на Івано-Франківщині.