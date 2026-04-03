Чому в Україні знову відключають світло: експерт назвав причини повернення графіків

Відключення світла в Україні повй1язані не лише з погодою / © Associated Press

В Україні знову почали діяти графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Водночас для бізнесу компанія «Укренерго» запровадила жорсткі обмеження споживання.

Про справжні причини погіршення ситуації в енергосистемі розповів енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.

Обвал імпорту та скасування пільг

За словами експерта, головною проблемою стало суттєве скорочення імпорту електроенергії з-за кордону. Це сталося через повернення попередніх прайс-кепів — максимальних цін на ринку для юридичних осіб.

До кінця березня електрику можна було купувати за вищою ціною, що серйозно стимулювало імпорт. Натомість тепер обсяги постачань різко впали.

Експерт прогнозує, що за таких темпів квітневий імпорт становитиме лише 320-330 тисяч МВт-год. Для порівняння: у березні цей показник сягав 940 тисяч, а в лютому перевищував 1,2 мільйона МВт-год.

Ситуацію суттєво погіршило і рішення Кабміну щодо скасування пільгових цін на природний газ. Це вдарило по когенераційних установках, ТЕЦ та ТЕС.

Через втрату пільг цим підприємствам стало невигідно працювати, і вони припинили генерацію. У результаті енергосистема країни отримала постійний дефіцит на рівні одного гігавата.

Коли буде світло

Сонячна погода частково рятує ситуацію завдяки активній роботі сонячних електростанцій. Проте їхньої потужності вистачає лише вдень — орієнтовно від 12:00 до 16:00.

У ранкові та вечірні пікові години ризик відключень для населення залишається дуже високим у більшості регіонів. Ситуація стабілізується лише після того, як з ремонту повернуться блоки атомних електростанцій.

Щодо екстрених та аварійних відключень в окремих областях, то вони є безпосереднім наслідком чергових масованих ракетно-дронових атак РФ. Енергетикам ще потрібен час, аби остаточно оцінити масштаби завданої шкоди.

Нагадаємо, у Києві та низці областей діють екстрені відключення світла. Масована ракетно-дронова атака 3 квітня змусила енергетиків запровадити обмеження електропостачання.