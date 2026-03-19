Чому в Україні знову відключають світло — пояснення ДТЕК
В Україні знову діють обмеження подавання електрики.
Сьогодні, 19 березня, в Україні застосовують графіки погодинних відключень, обмежень потужності для підприємств, а у деяких регіонах — аварійні вимкнення. Це пояснюється кількома факторами.
Про це повідомляє ДТЕК.
Чому в Україні знову відключають світло
За даними енергетиків, головна причина — це пошкодження об’єктів, які потрібні для передачі електроенергії.
«Енергоосистема не може передати достатню кількість», — наголосили у компанії.
Також в Україні стало холодніше й похмуріше, через що сонячні станції не виробляють достатньо еенргії. Водночас деякі атомні енергоблоки вийшли у планові ремонти.
Ситуація може змінюватися протягом дня. Точний графік відключень краще дивитися:
на сайті оператора системурозподілу
у чат-боті;
у соцмрежах ДТЕК;
у застосунку «Київ Цирфровий»;
Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати подавання світла споживачам.
Раніше ми повідомляли, що через удари РФ у низці регіонів України застосовують аварійні відключення. Без електропостачання наразі залишаються споживачі у Запорізькій, Харківській та Сумській областях. У решті облатсей будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Час обмежень — з 08:00 до 21:00.