Чому в Україні знову відключають світло — пояснення ДТЕК

Сьогодні, 19 березня, в Україні застосовують графіки погодинних відключень, обмежень потужності для підприємств, а у деяких регіонах — аварійні вимкнення. Це пояснюється кількома факторами.

Про це повідомляє ДТЕК.

Чому в Україні знову відключають світло

За даними енергетиків, головна причина — це пошкодження об’єктів, які потрібні для передачі електроенергії.

«Енергоосистема не може передати достатню кількість», — наголосили у компанії.

Також в Україні стало холодніше й похмуріше, через що сонячні станції не виробляють достатньо еенргії. Водночас деякі атомні енергоблоки вийшли у планові ремонти.

Ситуація може змінюватися протягом дня. Точний графік відключень краще дивитися:

на сайті оператора системурозподілу

у чат-боті;

у соцмрежах ДТЕК;

у застосунку «Київ Цирфровий»;

Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати подавання світла споживачам.

Раніше ми повідомляли, що через удари РФ у низці регіонів України застосовують аварійні відключення. Без електропостачання наразі залишаються споживачі у Запорізькій, Харківській та Сумській областях. У решті облатсей будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Час обмежень — з 08:00 до 21:00.