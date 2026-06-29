Чому в Україні знову запроваджують відключення світла: експерт пояснив

Відключення світла / © Associated Press

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Через літню спеку та масове ввімкнення кондиціонерів споживання електроенергії в Україні зросло на 10–15%, через що пошкоджена інфраструктура працює на межі можливостей.

Про це для «Київ24» повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Яка ситуація з відключенням світла в Україні?

За словами експерта, попри серйозне навантаження, ситуація в енергосистемі наразі не є критичною. Проте саме через перевантаження обладнання нещодавно сталися локальні збої у столиці.

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«Тому у нас нещодавно і відбувалися аварійні відключення на лівобережжі в Києві через те, що були не витримали навантаження, трансформатори на ТЕЦ-5 і на ТЕЦ-6», — зазначив Володимир Омельченко.

Він додав, що спека суттєво збільшує навантаження як на генерацію, так і на трансформатори, які вже були пошкоджені раніше. Наприклад, лише зранку показники споживання виявилися на 7,5% вищими, ніж у попередню п’ятницю.

За його словами, через нерівномірне розташування працюючих електростанцій виникають логістичні складнощі із забезпеченням світлом центральних та південних областей.

«Поки що основні можуть бути проблеми з електричною енергією дійсно і в місті Києві, Київській області, і на Одещині, де великий дефіцит потужності. В центральному регіоні, особливо, це в Дніпропетровській області. Оскільки там споживання багато, а на сьогодні генерації мало і потрібно перекидати великий обсяг електричної енергії з заходу на схід», — пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

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Наразі енергетики продовжують тримати ситуацію під контролем і забезпечують перерозподіл електрики між регіонами.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, спека в Україні стала новим випробуванням для енергетики: кожне підвищення температури збільшує навантаження на мережу. Найближчими днями система працюватиме в особливо складних умовах.

Раніше ми писали, українська енергосистема через значні пошкодження та виснаження перебуває у вкрай складному стані. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, надійну роботу мережі наразі неможливо гарантувати через брак резервів та загрозу нових ударів.

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