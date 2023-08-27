"Чому в якихось турецьких документах ціна зимової куртки — $29, я не знаю": Резніков — про закупівлю одягу для ЗСУ

Міністр оборони України заявив, що на зимові куртки 2022 року військові не скаржилися.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що його відомство закупило 180 тисяч зимових курток, які передали ЗСУ ще 2022 року. За його словами, скарг на них від військових не надходило. Також він не зміг пояснити, чому Туреччина постачала одяг за вищими цінами, ніж зазначено у документах.

Про це йшлося у коментарі Олексія Резнікова виданню "Бабель".

Міністр оборони України зауважив, що 2022 рку, коли закуповували одяг для ЗСУ, ціна поставки була адекватною ринку і тодішній ситуації — дефіциту одягу на ринку. Потрібно було терміново одягнути максимум військовослужбовців.

"Кожна куртка коштувала 86 доларів США (що зараз дорівнює 3 177 гривень). Чому в якихось турецьких документах значиться ціна зимової куртки 29 доларів (зараз це 1 072 гривні) — я не знаю. Можливо, йдеться про ухиляння від сплати податків у Туреччині. У будь-якому разі це не клопіт України", — зазначив міністр оборони.

Резніков також сказав, що Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони вже займається цією ситуацію, а журналісти отримають всі відомості про цю закупівлю.

Щодо парі, яке Резніков запропонував нардепці Анастасії Радіній і журналісту Михайлу Ткачу, то вони пропозицію міністра не прийняли. На думку Резнікова, це означає, що їхні звинувачення в заміні зимових курток на літні були неправдою.

"Без звинувачення в підміні зимових курток на літні в «розслідуванні» не залишається нічого. За це звинувачення ніхто не готовий нести відповідальність. Нехай так. Прошу всіх журналістів, які розповсюдили інформацію про закупівлю літніх курток замість зимових, прибрати неперевірені матеріали, опублікувати офіційну позицію Міноборони з приводу цієї закупівлі та дочекатися розбору ситуації", — наголосив Резніков.

Нагадаємо, скандал з куртками для військових набирає обертів. Зокрема, стало відомо, що під час укладання контракту Міноборони щодо курток для ЗСУ на суму 30 мільйонів доларів оплата відбулася вже після постачання першої партії в Україну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Отакої! Закупівлю для армії заблокували!!! Перевірки ДБР!"

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