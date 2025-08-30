- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1146
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому вбили нардепа Парубія — в Раді вказали, хто міг бути замовником
Вбивство Парубія може бути помстою з боку Росії — таку версію висунув нардеп від «Європейської солідарності».
Вбивство колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія могло бути російською помстою за його проукраїнську позицію.
Про це заявив народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький у коментарі журналістам Новини.LIVE.
За словами парламентаря, Андрій Парубій був активним учасником роботи Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
«Вбито було, тому що це російська помста за його позицію. У мене тут навіть немає жодних сумнівів. Він дуже активним був в комітеті з питань оборони, дуже активно там працював. Просто він себе позиціонував як державник і вважав, що під час війни якимись політичними і навіть важливими і справедливими суперечками не варто займатися. Це була така його позиція. Він про це завжди заявляв, але був надзвичайно активним і якраз вважав свою місію допомагати армії», — зазначив нардеп.
Княжицький додав, що на минуле засідання Верховної Ради вони їхали разом та говорили саме про ці питання.
«Ми з ним їхали разом на засідання Верховної Ради. Якраз про все це говорили. Тому в нього була послідовна державницька позиція завжди», — додав депутат.
Нагадаємо, у суботу, 30 серпня, у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Політик загинув на місці події у Франківському районі міста. За даними Нацполіції, стрілянина сталася близько опівдня.
Станом на 2025 рік, Парубій був депутатом IX скликання від «Європейської солідарності», входив до профільного комітету з питань оборони та розвідки, а також до міжпарламентських груп із Польщею та Італією.
Варто зазначити, що в грудні 2014 року біля готелю «Київ» на нього вже здійснювали замах.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що Парубій був учасником національно-демократичного руху наприкінці 1980-х, комендантом Самооборони Майдану та послідовним захисником української державності.