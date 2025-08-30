Андрій Парубій / © Getty Images

Вбивство колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія могло бути російською помстою за його проукраїнську позицію.

Про це заявив народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький у коментарі журналістам Новини.LIVE.

За словами парламентаря, Андрій Парубій був активним учасником роботи Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Вбито було, тому що це російська помста за його позицію. У мене тут навіть немає жодних сумнівів. Він дуже активним був в комітеті з питань оборони, дуже активно там працював. Просто він себе позиціонував як державник і вважав, що під час війни якимись політичними і навіть важливими і справедливими суперечками не варто займатися. Це була така його позиція. Він про це завжди заявляв, але був надзвичайно активним і якраз вважав свою місію допомагати армії», — зазначив нардеп.

Княжицький додав, що на минуле засідання Верховної Ради вони їхали разом та говорили саме про ці питання.

«Ми з ним їхали разом на засідання Верховної Ради. Якраз про все це говорили. Тому в нього була послідовна державницька позиція завжди», — додав депутат.

Нагадаємо, у суботу, 30 серпня, у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Політик загинув на місці події у Франківському районі міста. За даними Нацполіції, стрілянина сталася близько опівдня.

Станом на 2025 рік, Парубій був депутатом IX скликання від «Європейської солідарності», входив до профільного комітету з питань оборони та розвідки, а також до міжпарламентських груп із Польщею та Італією.

Варто зазначити, що в грудні 2014 року біля готелю «Київ» на нього вже здійснювали замах.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що Парубій був учасником національно-демократичного руху наприкінці 1980-х, комендантом Самооборони Майдану та послідовним захисником української державності.