Чому вбили Парубія: Портніков назвав ймовірну причину

Андрій Парубій / © УНІАН

Журналіст Віталій Портников прокоментував убивство Андрія Парубія, назвавши його проявом терористичної війни, яку Росія веде проти України.

Про це він сказав на своєму YouTube-каналі.

Портников заявив, що такі злочини є елементом стратегії Кремля. За його словами, Росія прагне знищувати українських політиків, аби підірвати довіру до держави та продемонструвати її безсилля.

«Щоб ми далі не дізнавалися про деталі цього злочину, треба чітко усвідомлювати, що ми маємо справу із справжньою терористичною війною проти нашої держави. Це і є те, що в Кремлі називають денацифікацією», — підкреслив журналіст.

Портников наголосив, що Кремль намагається довести світові, ніби Україна не здатна гарантувати безпеку навіть своїм найвищим колишнім посадовцям.

Такі дії, на його думку, є сигналом міжнародній спільноті та одночасно засобом внутрішньої дестабілізації.

Журналіст застеріг, що подібні злочини створюють нові лінії поділу в суспільстві та сіють недовіру між громадянами.

Кожне таке політичне вбивство, за словами Портникова, стає інструментом терору та спробою Кремля підірвати українську державність зсередини.

Нагадаємо, у суботу, 30 серпня, у Львові невідомий застрелив українського політика, громадського діяча та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Смертельна стрілянина сталася у Франківському районі міста. Політик загинув на місці до приїзду медиків.

За даними журналіста Віталія Глаголи, у політика стріляли вісім разів. «Суспільне» з посиланням на джерела уточнило, що на місці виявили сім гільз. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію «Сирена».