ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

Чому Верховна Рада не транслює засідання наживо: нардеп відповів

Верховна Рада залишиться без прямих ефірів доти, доки триватимуть безпекові загрози.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Верховна рада

Верховна рада / © УНІАН

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив, чому засідання парламенту не транслюються в режимі реального часу. За його словами, таке рішення було ухвалене самими народними депутатами ще на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році — з міркувань безпеки.

Про це Стефанчук розповів в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Як би хто не ставився до парламенту, до окремих народних депутатів, це інституція, яка ухвалює інколи такі рішення, які ухвалити не може більше ніхто», — заявив спікер Верховної Ради.

За його словами, трансляції засідань припинили на підставі офіційної постанови Верховної Ради. Водночас відеозапис подій у сесійній залі з’являється у відкритому доступі приблизно через годину після завершення засідання.

«Це не рішення голови, не рішення президії, це постанова Верховної Ради України. Я думаю, це питання до тих, хто порушує це [правило]. Ще раз скажу: в українському парламенті ми завжди забезпечуємо і забезпечували відкритість, але в балансі з безпекою», — наголосив Стефанчук.

Голова парламенту також зауважив, що журналісти продовжують мати доступ до сесійної зали та можуть висвітлювати події, що там відбуваються.

«Питання в тому, чому деякі депутати не користуються цією можливістю [йдеться про спілкування з представниками медіа] […] Дехто розказує нам, що треба більше відкритися, а самі не відвідують [сесії парламенту]», — додав він.

На завершення Стефанчук зазначив, що Верховна Рада знову стане відкритою для українців у прямому ефірі тоді, коли зникнуть чинники безпеки, що перешкоджають цьому.

Нагадаємо, законопроєкт №13533, який передбачає відновлення повноважень НАБУ і САП, отримав одностайну підтримку парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Документ був схвалений одразу в першому читанні та в цілому без жодних правок до первинного тексту. За нього проголосували всі 19 присутніх членів комітету — ніхто не висловився проти чи не утримався.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie