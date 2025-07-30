Чому Верховна Рада не транслює засідання наживо: нардеп відповів

Верховна рада / © УНІАН

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук пояснив, чому засідання парламенту не транслюються в режимі реального часу. За його словами, таке рішення було ухвалене самими народними депутатами ще на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році — з міркувань безпеки.

Про це Стефанчук розповів в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Як би хто не ставився до парламенту, до окремих народних депутатів, це інституція, яка ухвалює інколи такі рішення, які ухвалити не може більше ніхто», — заявив спікер Верховної Ради.

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За його словами, трансляції засідань припинили на підставі офіційної постанови Верховної Ради. Водночас відеозапис подій у сесійній залі з’являється у відкритому доступі приблизно через годину після завершення засідання.

«Це не рішення голови, не рішення президії, це постанова Верховної Ради України. Я думаю, це питання до тих, хто порушує це [правило]. Ще раз скажу: в українському парламенті ми завжди забезпечуємо і забезпечували відкритість, але в балансі з безпекою», — наголосив Стефанчук.

Голова парламенту також зауважив, що журналісти продовжують мати доступ до сесійної зали та можуть висвітлювати події, що там відбуваються.

«Питання в тому, чому деякі депутати не користуються цією можливістю [йдеться про спілкування з представниками медіа] […] Дехто розказує нам, що треба більше відкритися, а самі не відвідують [сесії парламенту]», — додав він.

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На завершення Стефанчук зазначив, що Верховна Рада знову стане відкритою для українців у прямому ефірі тоді, коли зникнуть чинники безпеки, що перешкоджають цьому.

Нагадаємо, законопроєкт №13533, який передбачає відновлення повноважень НАБУ і САП, отримав одностайну підтримку парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Документ був схвалений одразу в першому читанні та в цілому без жодних правок до первинного тексту. За нього проголосували всі 19 присутніх членів комітету — ніхто не висловився проти чи не утримався.