Чому відключення світла не зменшує платіжки за опалення: пояснення "Київтеплоенерго"

Через масові відключення електроенергії у січні 2026 року мешканці столиці почали частіше цікавитися, чому суми в платіжках за тепло не зменшуються пропорційно періодам блекаутів.

У КП «Київтеплоенерго» пояснили правила нарахування послуг.

У підприємстві зазначили, що перерви в енергопостачанні майже не впливають на загальний обсяг споживання тепла будівлею через технічні особливості інженерних систем. Зокрема, після відновлення живлення будинки демонструють ефект «наздоганяння», коли насоси працюють інтенсивніше, щоб швидко прогріти охололу систему до нормативних показників.

За словами представників підприємства, за чотири години без світла температура води в контурі будинку падає майже вдвічі. Фахівці наголошують, що такі температурні стрибки повністю нівелюють очікувану економію, адже сумарне споживання гігакалорій залишається на рівні стабільного режиму роботи. Крім того, ключовим фактором нарахувань у січні залишається погода. Середньодобова температура в цей період становила –0,3 °С, що безпосередньо диктувало обсяги теплопостачання.

У підприємстві зауважили, що для 90% столичних багатоповерхівок, які мають прилади обліку, нарахування здійснюються за фактично зафіксовані лічильником гігакалорії. В будинках без лічильників вартість розраховується за спеціальною формулою, яка враховує температуру повітря і кількість годин подачі енергії за даними ДТЕК. Водночас тариф на тепло для населення залишається незмінним і відповідає рівню минулого року.

«У Києві є близько 50 будинків з незалежною схемою опалення, де нарахування базуються на даних оператора системи розподілу електроенергії. Мешканці таких будинків можуть самостійно ініціювати перерахунок, якщо вважають нарахування некоректними. Для цього потрібно подати письмове звернення, додавши дані про схему теплопостачання будинку та довідку про кількість годин без світла», — повідомили у КП «Київтеплоенерго».

Для оформлення перерахунку споживачі можуть звертатися до будь-якого відділення Центру комунального сервісу або надіслати запит на електронну адресу підприємства. На паперову пошту звернення приймають за адресою: 01001, місто Київ, площа Івана Франка, будинок 5.

Фахівці підприємства радять також залучати управителів будинків для надання точних даних про періоди відсутності енергії, щоб забезпечити коректність майбутніх платіжок.

Що відомо про ситуацію в Києві з опаленням

У Києві комунальники працюють у посиленому режимі. Лише від ранку четверга до системи централізованого опалення вдалося підключити ще 125 житлових будинків.

У разі тривалих морозів Троєщина може зіткнутися з новою критичною проблемою — замерзанням систем водопостачання та каналізації.

Раніше ми писали, що Зеленський доручив скасувати плату за тепло для українців, які залишилися без опалення.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко наголосив, що повторне підключення будинків, які залишилися без тепла після обстрілів, є складним завданням. Втім, за його прогнозом, повністю відновити опалення можуть уже за 2–3 дні.