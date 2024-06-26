Чому відключення світла в Україні стали тривалішими: відповідь Міненерго

В Україні стали тривалішими відключення світла з кількох причин. Зокрема, вплинули на обмеження масовані обстріли об'єктів енергетики кілька днів тому.

Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук під час телемарафону в слоті ТСН.

"Були атаковані об'єкти системи передачі електроенергії. Це своєю чергою теж вплинуло на загальну ситуацію. На жаль, сьогодні зберігається дефіцит. Ми продовжуємо ремонтну кампанію. Йдеться про технічне обслуговування генерувальних потужностей, щоб підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період", - пояснила представниця Міністерства енергетики.

Окрім того, дефіцит збільшився ще й через спекотну погоду. Гринчук прогнозує, що вже найближчим часом ситуація покращиться за умови, якщо не буде нових обстрілів.

"Ми повинні розуміти, що в холодний період може бути набагато гірше. Ситуація стане кращою, коли завершимо всі технічні роботи, технічне обслуговування, зокрема на атомних станціях, бо атомна генерація забезпечує більше половини наших потреб", - пояснила Світлана Гринчук.

Як повідомляв директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, на українців чекають дві зими з відключеннями світла. Країна житиме в умовах дефіциту електроенергії. Істотно вплинути на ситуація могло б повернення під контроль Запорізької АЕС в Енергодарі, окупованої ворогом.

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