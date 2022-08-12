Чому виноград називають "ягодою життя": його користь для організму

Виноград часто вживають для профілактики онкологічних захворювань. Однак ця літня ягода має й інші властивості. В чому користь винограду - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яка користь винограду для організму

Виноград часто називають "ягодою життя" і ось чому:

це джерело великої кількості вітамінів та поживних речовин - обов'язково додайте до свого раціону виноград темного кольору, адже до його складу входять цинк, селен, залізо, мідь, калій, кальцій, марганець, магній, бор, алюміній, йод, кобальт та бор, а ще в ній містяться вітаміни С, Р, Е та групи В;

- обов'язково додайте до свого раціону виноград темного кольору, адже до його складу входять цинк, селен, залізо, мідь, калій, кальцій, марганець, магній, бор, алюміній, йод, кобальт та бор, а ще в ній містяться вітаміни С, Р, Е та групи В; позитивний вплив на серцево-судинну систему - вживання винограду допомагає знизити ризик утворення тромбів, а також збільшує рівень оксиду азоту в крові (саме він запобігає утворенню згустків крові);

- вживання винограду допомагає знизити ризик утворення тромбів, а також збільшує рівень оксиду азоту в крові (саме він запобігає утворенню згустків крові); покращення роботи мозку - ця літня ягода позбавить вас від безсоння, полегшить головний біль та покращить пам'ять;

- ця літня ягода позбавить вас від безсоння, полегшить головний біль та покращить пам'ять; це натуральний омолоджувальний засіб - а тому виноград часто використовують в косметології.

Кому не рекомендовано їсти виноград

Лікарі стверджують, що на виноград не варто налягати тим, в кого є непстерпність фруктози. Ця ягода досить калорійна - у 100 г міститься не менше 3 чайних ложок цукру.

Через це обмежити вживання винограду також потрібно людям, які дотримуються певних дієт чи особливого раціону. Для дорослої людини на день краще з'їдати близько 100-150 г винограду.