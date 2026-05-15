Спецпризначенці США заздрять гнучкості ЗСУ, бо українці самі модифікують зброю на фронті, а американцям заважає залежність від контрактів із виробниками.

Про це повідомило видання Defense News, посилаючись на виступ командувача ССО США генерал-лейтенанта Лоуренса Фергюсона перед Конгресом.

Суть проблеми: бюрократія проти технологій

За словами генерал-лейтенанта Фергюсона, поточна модель взаємодії з оборонними підприємствами обмежує можливості американських спецпризначенців. Найгостріше це питання стосується безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та безпілотних систем загалом.

Зазначається, що головні проблеми США — це повна залежність від виробників та їхня повільність. Через бюрократію великих компаній техніка не встигає за змінами на фронті. Крім того, солдатам заборонено самим ремонтувати чи покращувати своє озброєння, що заважає воювати.

Український досвід як аргумент

Повідомляється, що Сили оборони України продемонстрували принципово інший підхід. Через високу інтенсивність бойових дій українські бійці «на нулі» самостійно коригують озброєння, впроваджують інженерні зміни та навіть створюють власні розробки на базі комерційних технологій.

У виданні зазначили, що така гнучкість дозволяє ЗСУ оперативно реагувати на зміни в радіоелектронній обстановці та швидко вдосконалювати засоби РЕБ і РЕР (радіоелектронної розвідки). У США такий досвід вважають «свободою», якої наразі бракує їхній власній армії через жорсткі контрактні зобов’язання.

Ризики для спецпризначенців

Повідомляється, що проблема є критичною саме для ССО, оскільки ці підрозділи зазвичай першими тестують експериментальні зразки. У сучасній війні системи, придбані лише кілька місяців тому, можуть стати неактуальними через швидкий розвиток засобів протидії ворога.

За висновками аналітиків, для збереження ефективності США потребують реалізації ініціативи щодо «права на ремонт» і можливості самостійної модернізації засобів безпосередньо у військових частинах.

